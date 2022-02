Opel Kadett (1986) - Liefhebber Gezocht

Het gros van z'n bestaan zal deze Opel Kadett in volslagen anonimiteit hebben doorgebracht, maar dat is anno 2022 wel anders. De laatste generatie van de Kadett zie je amper nog en zeker zo'n onopvallend uitgevoerde als deze is uiterst zeldzaam.

We breken in deze rubriek nog wel eens een lans voor bescheiden uitgevoerde auto's die je ooit op iedere hoek van de straat zag. Ongetwijfeld zullen er genoeg mensen zijn die er niets mee hebben, maar zeg nou eerlijk, een heerlijk kale Golf II, een spierwitte BX of een snaarstrakke Escort Mk4, dat zijn toch rijdende tijdcapsules? Deze Opel Kadett uit 1986 valt ook in die categorie.

De Kadett 1.3 N LS, zoals deze, stond een tijdje als één van de allergoedkoopste Kadett-aanbiedingen in de Opel-showroom. Daarbij is dit exemplaar ook nog eens wit, wat tegenwoordig weliswaar zelfs een populaire 'kleur' is voor dure auto's, maar in de jaren 80 toch vooral duidde op een eigenaar die met de hand op de knip een auto had besteld.

Eenmaal aan boord van deze (pre-facelift!) Kadett is het alsof je in één klap 36 jaar terug in de tijd gaat. Zaken als elektrisch bedienbare ramen, airconditioning, een verstelbaar stuurwiel, een toerenteller en zelfs een dagteller ga je hier absoluut niet vinden. Zelfs een analoog klokje is niet aanwezig: op de centrale plek in de middenconsole waar je die in een Kadett zou verwachten, zit een zwart vlak.

Maar goed, wat er niet op zit, kan ook niet stuk gaan. En er is weinig stuk aan deze Kadett, als we de aanbieder mogen geloven. De particuliere verkoper spreekt over een lichte schade op het rechter portier en een defecte achterruitverwarming. Verder zou de auto technisch nog vertrouwenwekkend zijn. De opgegeven kilometerstand van ruim 158.000 km is waarschijnlijk niet helemaal na te gaan, omdat de Kadett een vijfcijferige teller heeft. Let dus goed op wat de staat van het stuur, de stoelbekleding en de pedalen je vertellen. Zo op het oog lijkt het niet erg afgeleefd.

Ondergetekende is in ieder geval erg gecharmeerd van deze Kadett en is ervan overtuigd dat meer mensen dat zullen zijn. De prijs is ook nog eens heel vriendelijk: €1.500 vraagt de verkoper ervoor. Hij is ongetwijfeld ooit goedkoper geweest, maar nogmaals; zoiets kom je niet elke dag meer tegen!

