Zeekr X: nieuwe EV voor Europa met 560 kilometer bereik

In thuisland China heeft Zeekr meer informatie vrijgegeven over de Zeekr X. De Zeekr X is een nieuwe elektrische cross-over van Volvo's moederbedrijf Geely die ook voor de Nederlandse markt interessant is. De Zeekr X komt namelijk ook naar Europa!

Volvo's moederbedrijf Geely heeft talloze merken in zijn portfolio, waarvan het er momenteel al een aantal in Europa en Nederland levert. We noemen natuurlijk Volvo, maar ook Lynk & Co, Lotus en Polestar. Zeekr is een relatief jong merk van de Chinese gigant en ook met dat merk zet het straks voet op Europese bodem. De Zeekr X wordt de eerste auto van het merk die naar ons deel van de wereld komt en het is die elektrische cross-over waar Zeekr in China meer informatie over heeft vrijgegeven.

Stapsgewijs geeft Zeekr meer informatie prijs over de Zeekr X. Het gaf eerst het uiterlijk vrij, toonde later het interieur en nu de auto écht aan de Chinese consument is voorgesteld, hebben we nu ook meer technische specificaties van het model. Die zijn niet alleen interessant voor de Zeekr X, maar ook voor de nieuwe kleinere elektrische Volvo die dit jaar wordt onthuld. De Zeekr X is namelijk een technisch zustermodel van die Volvo EX30. Beide modellen staan namelijk op het SEA-platform. Daar maken de Smart #1 en de nog te onthullen maar op AutoWeek al uitgebreid te bekijken Smart #3 ook gebruik van.

De Zeekr X heeft in China een vanafprijs van omgerekend ruim €25.000. Die prijs is voor de Zeekr X met een 272 pk sterke elektromotor die de EV in 5,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Die versie heeft een 66 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een elektrisch bereik van tot 560 kilometer. Let wel, dat is gemeten volgens CLTC-methode, die veelal aanzienlijk gunstiger uitpakt dan de WLTP-methode die voor de Europese homologatie wordt gebruikt. Mik op een WLTP-bereik van zo'n 450 kilometer. De Smart #1 noteert tot 440 kilometer achter zijn naam met dezelfde 66 kWh accu. Hoger op de ladder staat een 428 pk sterke variant die in slechts 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h speert en die op een volle 66 kWh accu tot 512 CLTC-kilometers aflegt. De Zeekr X is 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1,57 meter hoog. Hij heeft een wielbasis van 2,75 meter. Daarmee is hij 18 centimeter langer dan de Smart #1. Het leeggewicht van de basisversie bedraagt 1.840 kilo.

Zeekr zou eind dit jaar de oversteek naar Europa maken. Het merk zou onder meer een splinternieuwe elektrische sedan in het vat hebben zitten, die intern als CS1E wordt aangeduid. Met die auto wil Zeekr zeer waarschijnlijk zijn tanden zetten in het succes van de Tesla Model 3. Mogelijk komt ook de Zeekr 001 naar Europa. Die auto was aanvankelijk als model voor Lynk & Co bedoeld en is in China al even te koop. Zeekr heeft in de vorm van de 009 ook een grote elektrische MPV in zijn Chinese leveringsgamma.