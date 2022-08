Zeekr 009: elektrische MPV van dik 5 meter lang

In Europa is de MPV al jaren op zijn retour, al vormen elektrische aandrijflijnen in Europa misschien de redding voor de praktische balzalen. MPV's werden veelal hard gebeten door het Nederlandse bpm-monster en auto's met een elektrisch hart weten diens grijpgrage kaken slim te ontwijken. Elektrische MPV's vindt je in Nederland nog nauwelijks. Volkswagen heeft de ID Buzz, Mercedes-Benz de EQV en de merken van Stellantis bieden natuurlijk personenautoversies van diverse elektrische bedrijfswagens. Met name in China suddert de grote elektrische SUV al langer in de automobiele pan en ditmaal komt Zeekr met een elektrische ruimtereus: de 009.

Dat de Zeekr 009 in aantocht is, is inmiddels geen verrassing meer. Het merk van Geely heeft de 009 al op teaserfoto's laten zien, al was er nog geen goed beeld van de voorzijde van de elektrische MPV. Tot nu. AutoWeek heeft deze nieuwe platen én de eerste technische specificaties van de Zeekr 009 opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. De Zeekr 009 heeft afmetingen waarbij de Volkswagen ID Buzz verbleekt. Waar de ID Buzz het vooralsnog tot maximaal 4,71 meter schopt, strekt de Zeekr 009 die in dit artikel de hoofdrol speelt zich uit over een afstand van maar liefst 5,21 meter. Daarvan bevindt zich 3,21 meter tussen de voor- en achteras. Die lange wielbasis levert ongetwijfeld een zee aan interieurruimte op. Zeker als je bedenkt dat de MPV 2,02 meter breed en 1,86 meter hoog is.

Helaas kunnen we je nog niet melden hoe groot het accupakket van de Zeekr 009 is. Wél weten we dat het specifieke exemplaar op deze foto's in totaal twee elektromotoren heeft die elk 272 pk leveren en dat de topsnelheid 190 km/h bedraagt. Het formaat en de mogelijk forse elektrische longinhoud leveren de MPV wel een aanzienlijk wagengewicht op. Het exemplaar op deze foto's - overigens een zes- en geen zeven- of achtzitter - legt namelijk 2.830 kilo in de schaal. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is ruim 200 kilo meer dan een verlengde en dus zo'n 6 meter lange Rolls-Royce Phantom EWB (Extended Wheel Base) met 6,75 liter V12 weegt (2.610 kilo).