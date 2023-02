Zeekr X onthuld: Chinese neef van Volvo EX30

Het Chinese Zeekr laat er geen gras over groeien. Begin deze week kregen we de Zeekr 003 in een psychedelisch lakje te zien, donderdag volgden nog wat teaserplaatjes en nu is de auto al in zijn geheel te zien. Het grote verschil is dat hij nu ineens Zeekr X heet. Gek genoeg wijkt Zeekr af van de reeds bekende naamgeving met twee nullen en een getal. 003 paste daar prima tussen, maar kennelijk slaat het met de X een ander pad in.

Bekende cijfers

Eerlijk is eerlijk: van een volledige onthulling is nog geen sprake, dus in zekere zin is het teasen nog niet helemaal achter de rug. We krijgen de X namelijk alleen nog maar vanbuiten te zien en Zeekr houdt gedetailleerde informatie nog achter. In elk geval is te zien dat de Zeekr X een behoorlijk eigenzinnig vormgegeven EV is, met vooral aan de voorkant een stijl die enigszins doet denken aan andere Zeekrs en aan modellen van zustermerk Lynk & Co. Het oogt modern en creatief, met stijlloze portieren en het ontbreken van deurgrepen als bijzondere details. Of dat laatste ook zo blijft, is de vraag.

Zoals gezegd houdt Zeekr vooralsnog geheim wat de X allemaal in zijn mars heeft, maar enkele zaken zijn al wel bekend. Zo sprint hij waarschijnlijk in de krachtigste vorm in 'minder dan 4 seconden' van 0 naar 100 km/h en staat hij op Geely's SEA-platform. Die twee zaken waren eerder al reden om te vermoeden dat de Zeekr veel deelt met de Smart #1, die ook op die basis staat en als Brabus eenzelfde prestatie neerzet. De Zeekr is wel duidelijk groter. Volgens verschillende media is de X 4,45 m lang, bijna 1,84 m breed en ruim 1,57 m hoog. Hij is in dat geval 7 cm lager en 18 cm langer dan de Smart #1, maar zou met 2,75 m wel een gelijke wielbasis hebben. Dat laatste lijkt een indicatie dat de Zeekr X op exact dezelfde uitmonstering van de SEA-platformfamilie staat als de Smart #1.

Zeekr X, Smart #1 en Volvo EX30

In dat geval is het aannemelijk dat de Zeekr X dus inderdaad een topversie krijgt die, net als de Smart #1 Brabus, twee samen 428 pk leverende elektromotoren heeft. Ongetwijfeld zitten er mildere varianten in het vat. De Smart #1 is er ook met 272 pk vermogen en achterwielaandrijving. Die komt als Premium met zijn 66-kWh accu 440 km ver volgens de WLTP-meting. Reken voorzichtig op een vergelijkbare actieradius voor de Zeekr X. De in Zweden ontworpen Zeekr X krijgt uit dat land op den duur nog een Geely-familielid: de Volvo EX30, die eveneens op die SEA-basis staat en vrijwel zeker min of meer identieke hardware aan boord heeft. Het wordt nog druk met hoogpotige compacte modellen van Geely hier in Europa, want reken maar dat de Zeekr X bij ons op de markt komt. Waarschijnlijk nog dit jaar, alleen niet voordat Zeekr meer laat zien van de X én meer technische informatie vrijgeeft. Nog even geduld.