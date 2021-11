Maxus Mifa 9: elektrische MPV voor Europa

Maxus is een merk van het Chinese SAIC Motor dat we in Nederland eigenlijk alleen kennen van zijn elektrische bedrijfswagens. Maxus verkoopt in Nederland de elektrische EV80 en heeft ook in de vorm van de eDeliver 3 en eDeliver 9 nog een tweetal fors modernere elektrisch aangedreven bedrijfswagens op de menukaart staan. In thuisland China levert Maxus diverse SUV's, pick-ups en MPV's. Het merk vult zijn portfolio nu aan met een nieuw model in die laatste categorie. We maken digitaal kennis met de Maxus Mifa 9, een elektrische MPV die ook in Europa verkocht gaat worden.

De Mifa 9 is een 5,27 meter lange MPV met een wielbasis van maar liefst 3,2 meter. Een lel van een auto, hij is namelijk nog tien centimeter langer dan de langste variant van de nieuwe Volkswagen Multivan. In de bodem van de als zes- en zevenzitter leverbare Mifa 9 zit een 90 kWh accu. Die is volgens de Chinese, voor lichte bedrijfswagens geldende CLTC-methode goed voor een actieradius van 520 kilometer. Een 245 pk en 350 Nm sterke elektromotor drijft de voorwielen aan. De MPV heeft standaard een 11 kW-boordlader. Op termijn komt Maxus met een versie met - op papier - een actieradius van 650 kilometer. Maxus geeft in ieder geval de zeszitsuitvoering van de Mifa 9 een vrij weelderig ogend interieur. Er zitten drie displays in het dashboard die samen in een zwart paneel zijn ondergebracht.

De Maxus komt medio volgend jaar in China op de markt en moet ook in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk consumenten tot aankoop verleiden. De elektrische MPV heeft in China een vanafprijs van omgerekend zo'n €37.500. De drie uitvoeringen waarin Maxus de Mifa 9 levert heten - vrij vertaald - achtereenvolgens 'Wolken op het grasland', 'Uitgestrekt bos' en 'Prachtige berg'. Die laatste variant is de zeszitter met het interieur dat je op deze foto's ziet. Daarvoor geldt een vanafprijs van omgerekend €52.900.

Dan de vraag of Maxus de Mifa 9 ook in Nederland gaat verkopen. Maxomotive Nederland, de Nederlandse importeur van Maxus, zegt tegen AutoWeek dat het zijn pijlen vooralsnog alleen op de elektrische bedrijfswagen van Maxus richt, al zegt het niet uit te sluiten dat het in de toekomst andere segmenten aan zijn aandachtsgebied toevoegt.

