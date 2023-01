Zeekr 003: elektrisch zustermodel Volvo voor Europa

Zeekr is net als Volvo, Polestar en Lynk & Co een van de vele merken van de Chinese kolos Geely. Vooralsnog is Zeekr alleen in China actief, maar het merk dat enkel EV's verkoopt komt dit jaar eveneens naar Europa. We weten al dat Zeekr de shooting brake-achtige 001 naar Europa wil brengen, maar daar blijft het niet bij. In de vorm van de Zeekr 003 komt het ook met een kleinere elektrische cross-over.

Moederbedrijf Geely heeft de eerste foto's van de Zeekr 003 de wereld in geslingerd. Op die afbeeldingen is een elektrische cross-over-achtige te zien die afgaande op de Audi RS E-Tron GT die het op een van de platen naast de 003 heeft geparkeerd zo'n 4,4 tot 4,5 meter lang wordt. Het model heeft een opvallend sterk oplopende schouderlijn en oogt met zijn optisch zware achterste, vrij hoge neus en lage raampartij 'bonkig'. Aan de voorzijde vertoont de Zeekr 003 enige gelijkenissen met Lynk & Co. Dat is geen verrassing. Het eerste productiemodel van Zeekr - de 001 - startte zijn leven immers als studiemodel van Lynk & Co maar droogde op als model van Zeekr. Van het Lynk & Co-achtige front stapt Zeekr dus niet af.

We mikken erop dat zich onder de Zeekr 003 een variant van Geely's SEA-platform schuilgaat. De SEA-platformfamilie bestaat uit diverse versies. Zo staan de reeds bekende 001 en Zeekr's elektrische MPV, de 009, op het SEA1-platform. Net als de op stapel staande Polestar 4 overigens. De Smart #1 en de #3 die AutoWeek je niet lang geleden al ruim voor zijn onthulling kon laten zien, staan op een kleinere variant van de SEA-platformfamilie. Later dit jaar komen we ongetwijfeld meer te weten over de Zeekr 003.