Zeekr 001 is gewoon een Lynk & Co

Geely is een Chinese autobouwer dat zijn producten verspreid over een groot aantal merken verkoopt. Het heeft niet alleen Volvo en Lotus in zijn zak, ook Lynk & Co, Polestar en Geometry maken deel uit van het immense Geely-portfolio. Geely breidt uit met Zeekr, een merk dat net als Geometry alleen elektrische auto's gaat verkopen. De eerstgeborene van Zeekr is deze 001, een auto waar iets bijzonders mee aan de hand is.

De Zeekr 001 is namelijk overduidelijk doorspekt met design dat we kennen van Lynk & Co. Sterker nog, de Zeekr 001 is in feite de productieversie van de Zero Concept die Lynk & Co in september vorig jaar presenteerde. Van die gelikt gelijnde concept-car is nog geen Lynk & Co-variant, maar die volgt ongetwijfeld later. Zeekr, wiens naam een samenstelling is van onder de woorden Zero Electric Evolution Era en kr een verwijzing is naar het element krypton gebruikt net als z'n conceptuele voorbode een nieuw voor EV's bestemd modulair platform dat SEA (Sustainable Experience Architecture) heet.

Vanbuiten verschilt de 4,95 meter lange Zeekr 001 op de wielen na nauwelijks van de Lynk & Co Zero Concept. Wel is een afbeelding beschikbaar van een versie met koperkleurige afwerking in de wielen, voorbumper en rond de raamlijsten. De gelikt gelijnde EV heeft een modern interieur, compleet met een bijna 9-inch groot digitaal instrumentarium en een ruim 15-inch groot multimediascherm. De auto krijgt onder meer luchtvering en een groot head-updisplay. Technische specificaties zijn er nog niet, al riep Geely eerder dat de productieversie van de Lynk & Co Zero een actieradius van 700 kilometer (NEDC) moet kunnen halen en dat -ie in minder dan 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kan zoemen. In Nederland hoef je Zeekr overigens zeker niet te verwachten.