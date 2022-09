Elektrische Smart #1: vanaf ruim 41.000 euro

Het Smart zoals je dat jaren hebt gekend, is niet meer. Met hulp van het Chinese Geely is Smart een vrijwel compleet nieuw merk geworden waarvan de #1 de eerste uiting is. De elektrische Smart #1 heeft in Nederland een vanafprijs van €41.395.

De tijd van de ForTwo en ForFour is voorbij. Met de #1 presenteerde Smart de eerste van een reeks compleet nieuwe en enkel elektrisch aangedreven modellen die voortkomen uit een samenwerking tussen Mercedes-Benz en het Chinese Geely. De elektrische #1 is met afstand de grootste en sterkste Smart ooit en dus is het niet verwonderlijk dat de prijzen ervan een stuk hoger liggen dan die van auto's als de ForTwo en ForFour. De #1 is immers van een heel ander kaliber.

De 4,21 meter lange Smart #1 heeft in Nederland een vanafprijs van €41.395. Voor dat bedrag krijg je een Smart #1 die is uitgevoerd als Pro+. De Smart #1 Pro+ heeft onder meer volledige ledverlichting rondom, kunstleren bekleding op de stoelen, een digitaal instrumentarium en een 12,8-inch groot multimediascherm, verzonken portiergrepen, 19-inch lichtmetaal, over twee zones gescheiden klimaatregeling en stoelverwarming voorin. Ook hoort sfeerverlichting, een glazen panoramadak (Halodak) en een 360-graden-camera bij het Pro+-feestje. De Smart #1 Pro+ heeft een 272 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en perst een WLTP-bereik van 400 kilometer uit zijn 66 kWh accupakket.

Een stap daarboven staat de tevens 272 pk sterke Smart #1 Premium. Die heeft naast meer uitrusting dan de Pro+ ook een hogere actieradius. Hij komt tot 440 kilometer ver op een volle accu en heeft onder meer een warmtepomp en een 22 kW-boordlader als extraatjes. Meer extra verwennerij: dynamische richtingaanwijzers, een automatisch parkeersysteem, een 22 kW-boordlader, fraaiere stoelbekleding, een uitgebreid audiosysteem van Beats en een 10-inch head-updisplay. De Smart #1 Premium kost €44.895.

Natuurlijk komt ook Smart met een speciale introductieversie van zijn nieuwe model. Die heet #1 Launch Edition en kost minimaal €46.195. Ook met deze uitvoering kom je tot 440 kilometer ver op een volle accu. Er komen er wereldwijd slechts 1.000 exemplaren van. Je herkent hem onder meer aan zijn Launch Edition-badges, aan de speciale 19-inch wielen en aan de altijd Digital White gespoten koets met een in Platinum Gold uitgevoerd dak.

Brabus

Smart mag dan wel herboren zijn, dat betekent niet dat het volledig afscheid neemt van oude tradities. Zo is er van de #1 namelijk ook een sportieve Brabus-versie. Die is dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven en is niet 272 pk maar 428 pk en 543 Nm sterk. In 3,9 tellen zoemt de Smart #1 Brabus naar een snelheid van 100 km/h. Het bereik is gelijk aan dat van de Pro+ uitvoering en bedraagt dus 400 kilometer. De Brabus-versie is te krijgen met een rood dak en heeft microvezel-suède stoelbekleding, een met alcantara bekleed stuurwiel, een speciale rijmodus en een aangezet uiterlijk compleet met extra gaten in het front. Ook de Brabus-versie heeft het glazen Halodak en een 10-inch head-updisplay.

Prijzen Smart #1