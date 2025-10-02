De vernieuwde Xpeng G6 en G9 waren er al als Long Range en Performance. Vanaf nu is het elektrische duo er ook als RWD Standard Range. Dat betekent: minder vermogen, een kleinere accu en dus ook een kleiner bereik. Maar ook: een lagere prijs.

Je moet een échte Xpeng-kenner zijn om de vernieuwde G6 en G9 van de originele versies te onderscheiden. Toch zijn de veranderingen groot. Volgens Xpeng zelfs zo groot, dat de auto's op een nieuwe basis staan. Medio dit jaar schreven we al wat de vernieuwde Xpeng G6 en 9 als Long Range en als Performance moesten kosten. Nu voegt Xpeng de minder capabele en dus ook goedkopere Standard Range-versies aan het leveringsgamma toe.

De vernieuwde Xpeng G6 RWD Standard Range heeft een 252 pk en 440 Nm sterke elektromotor op de achteras die wordt gevoed door een 68,5 kWh LFP-accu. Die combinatie is goed voor een actieradius van 470 kilometer. De Xpeng G6 RWD Standard Range snelt vanuit stilstand in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h, haalt een maximale snelheid van 202 km/h en mag 1.500 kilo trekken. DC-laden kan met 382 kW. Rap zat, toch? De nieuwe instapvariant heeft een vanafprijs van €43.990 en is daarmee €5.000 goedkoper dan de daarboven gepositioneerde RWD Long Range. Die Xpeng G6 RWD Long Range is sterker (297 pk) én heeft een grotere accu (80,8 kWh). Die combinatie levert de Long Range een bereik van 525 kilometer op. Snelladen kan met die variant met 451 kWh. De AWD Performance staat daar uiteraard weer boven.

Voor de Xpeng G9 RWD Standard Range ben je minimaal €59.990 voor kwijt. De G9 RWD Standard Range is 351 pk en 465 Nm sterk, heeft een 79 kWh accu en komt tot 502 kilometer ver zonder bij te laden. Snelladen kan met 445 kWh en je mag er tot 1.500 kilo mee trekken. Deze nieuwe variant is €6.000 goedkoper dan de erboven gepositioneerde RWD Long Range. Die biedt hetzelfde vermogen, maar heeft een grotere LFP-accu (94,6 kWh) en dus ook een groter bereik (585 kilometer). Snelladen kan met die variant met een prettig gestoorde 525 kW. Ook de Xpeng G9 heeft een Performance-versie die weer boven de RWD Long Range staat.

Prijzen Xpeng G6 en G9 - oktober 2025