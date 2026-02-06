De internationaal warm ontvangen Xiaomi SU7 heeft een SUV-broer die YU7 heet. Het is die YU7 waar nu een beul van een sportieve versie van is. Met die versie komt de veelbelovende Chinese fabrikant auto's als de elektrische Porsche Macan en Cayenne pesten.

Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over Xiaomi. De techfabrikant stortte zich ook op de ontwikkeling van elektrische auto's en de eerste resultaten waren veelbelovend. Zelfs de topman van Ford rijdt in een Xiaomi. De eerste auto van het Chinese merk was de SU7, maar die elektrische Porsche Taycan-concurrent bleef niet lang de enige Xiaomi met vier wielen. De YU7 kwam eind 2024 en net als van de SU7 bestaat er van de YU7 nu ook een beresterke sportieve topversie. Hij heet Xiaomi YU7 GT en AutoWeek kan er dankzij speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie de eerste foto's en informatie van delen.

In tegenstelling tot de absolute topversie van de Xiaomi SU7 heet de koning van het YU7-gamma niet 'Ultra' maar 'GT'. Hij is ook minder heftig gemotoriseerd dan de dankzij drie motoren maar liefst 1.547 pk sterke SU7 Ultra. Iets tekort kom je er vast niet mee. De Xiaomi YU7 GT heeft namelijk een 392 pk sterke elektromotor op de vooras en een maar liefst 612 pk sterke elektromotor op de achteras. Toe maar! De topsnelheid ligt op een voor een EV - en zeker een elektrische SUV - indrukwekkende 300 km/h. Een lichtgewicht is de YU7 GT niet: hij legt 2.460 kilo in de schaal.

De vijf meter lange YU7 GT onderscheidt zich met zijn uitgeklopte wielkasten, diffuser, GT-badges, rode remklauwen en ietwat afwijkend bumperwerk van de milder gemotoriseerde versies. Xiaomi komt in 2027 naar Europa en het is goed mogelijk dat de YU7 en misschien dus ook deze GT-versie daarvan ook onze kant op komen.