Xiaomi gaat bij ruim 100.000 van zijn elektrische auto's afstand een fout in het rijhulpsysteem herstellen. Dat hebben het bedrijf en Chinese toezichthouders vrijdag bekendgemaakt. De stap volgt maanden na een dodelijk ongeval met het populaire model SU7.

Chinese techbedrijven en autofabrikanten hebben miljarden geïnvesteerd in slimme rijtechnologieën. Maar Beijing heeft de veiligheidsregels aangescherpt, nadat een Xiaomi SU7 in de rijhulpmodus eerder dit jaar crashte, waarbij drie studenten omkwamen.

Xiaomi past in totaal meer dan 116.000 auto's van het model SU7 op afstand aan, ongeveer 40 procent van alle verkochte exemplaren. Het rijhulpsysteem herkent gevaarlijke situaties mogelijk niet en waarschuwt hier ook niet voor, stelt een Chinese toezichthouder. Dat verhoogt het risico op botsingen als bestuurders niet snel genoeg ingrijpen.