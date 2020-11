Winter- en zomerbanden verliezen grip op de bandenmarkt

De afgelopen tien jaar is het aandeel van vierseizoenenbanden in de Europese verkoop gestegen van zo’n 2 procent naar 11 procent vorig jaar. In Nederland is de band met een aandeel van zo’n 16 procent nog iets populairder. Daarnaast is de vierseizoenenband in Nederland ook absoluut het snelst groeiende segment, zo blijkt uit Europese cijfers. Binnen het segment voor stadsauto’s (banden van 13-14 inch) is de laatste vijf jaar 13 procent jaarlijkse groei te zien. Een segment hoger, voor de maat 15-15 inch, is er afgelopen vijf jaar sprake geweest van een jaarlijkse groei van 33 procent. Bij 17-inch en hoger lag de groei jaarlijks op 66 procent. Grote bandenfabrikanten zijn eensgezind over de achterliggende oorzaken van deze toename: steeds warmere wintermaanden, een consument die minder vaak van banden wil wisselen en de kwaliteitssprong die vierseizoenenbanden hebben gemaakt.

‘Na elke warme winter haken consumenten af’

“We zien dat een milder klimaat de vraag naar winterbanden raakt, ook in Nederland. Zo’n zeven zachte winters hebben ertoe geleid dat er elk jaar consumenten zijn afgehaakt en geen winterbanden meer kopen”, zegt Robert Vervaart, manager consumer products Benelux bij Bridgestone. “In veel landen waaronder Nederland zie je in toenemende mate meerdere soorten weersomstandigheden in korte tijd. Zo kan het bijvoorbeeld 's ochtends nog 2 graden zijn en 's middags door de zon weer meer dan 10 graden. Onder deze omstandigheden zijn vierseizoenenbanden echt altijd de allerbeste en veiligste keuze. Een zomerband wordt namelijk onder de 7 graden hard en een winterband bij hogere temperaturen weer zacht”, voegt Tamara Oostveen, pr-manager bij Apollo-Vredestein toe.

Ook gemak en kostenbesparing spelen een rol, zegt men bij Continental. “Met vierseizoenenbanden hoef je niet tweemaal per jaar naar de garage om toch veilig onderweg te zijn. Daarnaast spaar je zo de kosten van een extra set banden uit, zeker nu de winters steeds warmer worden”, aldus een woordvoerder.

‘Kwaliteit en prestaties vierseizoenenbanden steeds beter’

Dat vierseizoenenbanden meer in trek zijn, heeft volgens de fabrikanten ook te maken met de verbeterde kwaliteit van dit soort banden. “We hebben de kwaliteit en de prestaties van vierseizoenenbanden zien toenemen en verbeterd zien worden”, zegt Vervaart.

“De winterband is gemaakt van 'zachtere' materialen/componenten die voor meer grip zorgen op koude en natte ondergronden. Het winterse profiel samen met de winterse compound zorgen in de winter voor meer grip, maar in de zomer wanneer de temperatuur stijgt wordt het materiaal zachter en is de band minder stabiel. Waar een winterband in de zomer zachter wordt, gebeurt bij een zomerband in de winter het tegenovergestelde”, zo licht Oostveen toe. “Een all-season band is gemaakt om onder al deze omstandigheden goed en veilig te kunnen presteren. Dit is echt een complex proces van het ontwikkelen van het juiste profiel en materialen en vraagt om veel know-how.”

Juist doordat een vierseizoenenbanden in verschillende omstandigheden kan presteren, is de band geschikt voor landen met een gemiddeld klimaat, zegt men bij Continental. Daarnaast zijn vierseizoenenbanden inmiddels zo goed dat veel banden een zogeheten M+S-markering hebben, wat betekent dat als winterband kunnen dienen in bijvoorbeeld Duitsland, waar ‘echt’ winterrubber verplicht is.

‘Vierseizoenenbanden altijd een compromis’

Ondanks het prestatieniveau van vierseizoenenbanden zijn de fabrikanten het erover eens dit rubber geen wondermiddel is. “Zomer- en winterbanden zijn ten alle tijden beter toegerust op de specifieke klimaatomstandigheden”, aldus de woordvoerder van Continental. “De vierseizoenenbanden is altijd een compromis. Die presteert in de zomer iets minder dan een zomerband en in de winter iets minder dan een winterband”, vult Vervaar aan. Hij stelt dat de vierseizoenenbanden als compromis perfect kan zijn voor de tweede auto of voor mensen die weinig kilometers maken. “Voor veelrijders blijft het devies: doe de bandenwissel.”

Oostveen sluit zich daarbij aan. “Voor rijders die regelmatig in extremere winterse klimaten rijden adviseren wij nog steeds winterbanden. Voor rijders die in de zomer de meest optimale en uiterste prestaties uit hun auto willen halen adviseren wij nog steeds zomerbanden”.

Weg niet automatisch vrij voor vierseizoenenbanden

Vanwege de coronacrisis wordt er inmiddels minder gereden. Daarnaast zullen veel mensen vanwege het negatieve reisadvies van het kabinet dit jaar rond de kerst niet naar de Alpen afreizen. Hieruit volgt mogelijk een daling van de vraag naar winterbanden en een verdere opleving van de vraag naar vierseizoenenbanden, al is de populariteit daarvan tot op heden vooral ten koste gegaan van de zomerband.

“Het effect op de totale bandenmarkt is met name in de eerste golf, onder invloed van quarantaines, het grootst geweest”, zegt Oostveen. “Naderhand heeft de markt zich ook weer redelijk gestabiliseerd. Voor de totale markt in Nederland zien wij nu een afname van ongeveer 10 procent ten opzichte van vorig jaar.”

“Voor winterbanden merken momenteel nog weinig van de coronacrisis. Mensen gaan pas nu mogelijk weer wisselen. Wat we wel merken is dat heel veel mensen zijn op winterbanden zijn blijven rijden. Die zijn in afgelopen maart/april niet binnen geweest voor een wissel. Ook is het lastig in te schatten wat de leasemaatschappijen zullen doen. Een ding is zeker: veel ondernemingen en klanten van leasemaatschappijen verlengen de contracten met een jaar, wat een extra set winterbanden betekent. Mogelijk gaan we dat merken. Onderaan de streep zal covid-19 een effect hebben op het aantal banden dat gebruikt wordt. Maar dat is niet iets wat zich in zes maanden manifesteert, dat duurt 2 a 3 jaar”, zegt Vervaar.

Het bovenstaande betekent niet dat de weg vrij is voor vierseizoenenbanden. Dit komt onder meer door veranderingen in het wagenpark en de toenemende populariteit van elektrische auto’s. “Deze voertuigen zijn over het algemeen een stuk zwaarder en een stuk krachtiger. Dat vraagt meer van de banden en dan wordt een vierseizoenenband nog meer een compromis dan het al was”, legt Vervaar uit. “Dat zien we ook terug in de richtlijnen vanuit de fabrikant. Daar wordt nog met geen woord gerept over vierseizoenenbanden.”

