Williams onthult basis voor bloedsnelle elektrische auto's

Williams kennen we natuurlijk vooral als Formule 1-team, maar subdivisie Williams Advanced Engineering speelt al jaren een belangrijke rol in de bredere auto-industrie. WAE kondigde in 2017 al aan dat het aan een schaalbare EV-basis werkt en nu is het dan eindelijk tijd om het eindresultaat te presenteren. Het platform draagt de naam EVR en is speciaal ontwikkeld voor elektrische auto's in de hoogste (sportieve) segmenten. Dat betekent niet alleen dat er bijzonder krachtige auto's op ontwikkeld kunnen worden, maar ook auto's met een zeer bruikbare actieradius.

Volgens WAE biedt het EVR-platform ruimte aan een 85 kWh groot accupakket, dat in minder twintig minuten aan een snellader vol te laden is. De actieradius van een elektrische auto met deze basis kan volgens Williams 'boven de 450 km' uitkomen. Dat is weliswaar niet speciaal ver, maar wel als je hoort welke prestaties WAE voor ogen heeft. Een maximaal vermogen van maar liefst 2.248 pk moet mogelijk zijn, waarmee de spring van 0 naar 100 km/h in minder dan twee seconden gepiept moet zijn. Ook indrukwekkend is de topsnelheid van 'ruim 400 km/h' die een auto met een gewicht van hooguit 1.800 kilo met deze basis moet kunnen halen. Dat is voor iedere soort auto al een zeer uitzonderlijke topsnelheid, maar al helemaal voor een BEV. De EVR-basis biedt verder ruimte aan diverse configuraties. Zo is zowel achterwiel- als vierwielaandrijving mogelijk en is de basis geschikt voor straatlegale GT's en targa's en puur voor circuitgebruik bestemde racemonsters. WAE werkt ook aan een versie waarin het accupakket plaatsmaakt voor een brandstofcel, die groene waterstof omzet in elektriciteit.

Williams Advanced Engineering zegt zich met het EVR-platform te richten op zowel bestaande fabrikanten als start-ups die een elektrische hypercar op de markt willen brengen. Het Britse bedrijf mikt erop dat binnen 12 maanden een prototype op deze basis klaar is, waarvan de productieversie een jaar later op de markt kan komen. In 2021 haakte Italdesign al aan bij het project, dus mogelijk is de eerste EV op deze basis van dat designhuis afkomstig.