De verkoopranglijst van de Verenigde Staten is er jaarlijks een om naar uit te kijken. Ditmaal halen we onze data bij best-selling-cars.com, wiens aantallen lijken te stroken met de persberichten die we hier en daar vinden. Ford blaast bijvoorbeeld hoog van de toren en heeft daar ook alle reden toe, want voor het eerst in jaren gingen er meer dan 800.000 pick-ups uit de F-series over de Amerikaanse toonbanken. Dat was in 2001, 2017 en 2018 (zelfs meer dan 900k!) ook het geval, maar in recentere jaren bleef het verkoopaantal ergens in de 700.000 steken. Dat was evengoed altijd goed voor een nummer 1-positie op de lijst van bestverkochte voertuigen, want laten we niet vergeten dat pick-ups in de VS niet als ‘auto’s’ (cars) maar als ‘trucks’ worden gezien. De Ford F-series was in 2025 voor het 49e jaar op rij de bestverkochte ‘truck’, en mag zich voor het 44e jaar op rij ook het populairste voertuig noemen.

De concurrentie volgt op gepaste afstand, al moeten we daar in het geval van General Motors wel bij aantekenen dat de verkopen hier worden verdeeld over twee modelseries. Naast de Chevrolet Silverado (op 2 met 558.709 verkochte exemplaren) is daar immers ook nog de vrijwel identieke GMC Sierra, die 356.218 pick-ups bijdraagt en het totaal voor GM naar dik 900.000 stuks opstuwt. Als fabrikant is General Motors dus de grootste op dit vlak, maar qua merk scoort Ford nog altijd beter.

In alle gevallen moet trouwens worden aangetekend dat het om verschillende en sterk uiteenlopende varianten gaat. Zo veegt Ford de F-150 en diens Super Duty-broertjes op één hoop en geldt voor GM hetzelfde voor de 1500-versies en de zwaardere Silverado HD. Bij Ram geldt hetzelfde en omdat ‘1500’ hier behalve de modelvariant ook de modelnaam is, staan de pick-ups van dit merk simpelweg aangeduid als ‘Ram’. Ze eindigen als modelserie op een vijfde plek in de algemene verkoopranglijst. Samen zijn de pick-ups van Ford, GM en Stellantis goed voor meer dan 2.000.000 verkochte voertuigen in 2025. Tellen we daar ook nog hun ‘Japanse’ concurrent Toyota Tundra bij op, dan komen we in totaal op 2.265.428 verkochte pick-ups van dit enorme formaat. Probeer je dat eens voor te stellen…

Sedans en SUV's

In het kader van verkochte pick-ups verdient de Toyota Tacoma op plek 10 trouwens ook een eervolle vermelding, maar die auto is kleiner en valt dus in een andere categorie. De rest van de lijst met meest verkochte voertuigen (onderaan dit artikel) wordt opgevuld door normale auto’s en SUV’s, waarbij laatstgenoemden uiteraard voor de aantallen zorgen. De Toyota RAV4 en Honda CR-V waren zoals altijd weer erg populair, maar concurrent Chevrolet Equinox wist ook veel kopers te trekken. De Toyota Camry, ooit de publiekslieveling in de VS, moet het net als vorig jaar doen met een achtste plek. De Tesla Model Y haalt de top 10 ook, maar zakt wel van plek 4 naar plek 9.

Populairste automodellen Verenigde Staten, 2025