Waarom de Ketheltunnel vanochtend dicht was

Wie vanochtend in de regio Rotterdam op weg was tijdens de ochtendspits heeft ongetwijfeld gemerkt dat het razend druk was op de weg. De Ketheltunnel was namelijk dicht op een cruciaal tijdstip. Rijkswaterstaat geeft een verklaring.

De Ketheltunnel (snelweg A4) is onmisbaar voor een goede doorstroming van het verkeer van en naar Rotterdam. Vanochtend was de tunnel echter gesloten tijdens de ochtendspits. Rijkwaterstaat verklaart dat dit door onderbezetting kwam. Er dient toezicht gehouden te worden op de tunnel vanuit de verkeerscentrale om de veiligheid te waarborgen, maar door ziekte was er niet voldoende personeel. Rijkswaterstaat: "Vanuit de verkeerscentrales houden we de tunnels 24 uur per dag en 7 dagen per week in de gaten. Dit wordt gedaan met camera’s en detectiesystemen. Zo kunnen wegverkeersleiders bij incidenten de tunnel afsluiten, hulpdiensten alarmeren en installaties in de tunnels bedienen. Bijvoorbeeld bij pech of een incident in een tunnel, handelt de wegverkeersleider meteen. Zo kan de tunnel afgesloten worden en worden de gestrande weggebruikers veilig weggeleid."

Dan zou je misschien zeggen 'zet dan iemand anders op de Ketheltunnel' vanwege het belang van het openhouden van die specifieke tunnel, maar dat is volgens Rijkswaterstaat niet zomaar mogelijk. Er is namelijk specifiek voor de Ketheltunnel opgeleid personeel nodig: "Niet elke tunnel is hetzelfde. Tunneloperators krijgen daarom voor specifieke tunnels een opleiding en bij het succesvol afronden van de opleiding een certificering. Alleen gecertificeerde tunneloperators mogen een tunnel bedienen." Er was vanochtend niemand in de verkeerscentrale aanwezig die deze taak op zich kon nemen, dus kon Rijkswaterstaat niet anders dan de tunnel gesloten houden.

Inmiddels is de post wel weer bemand. Vanaf kwart voor negen kon er weer verkeer door de Ketheltunnel.