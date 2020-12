W Series wordt onderdeel van Dutch Grand Prix

De W Series wordt een supportrace van de Formule 1 bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, maakt de organisatie bekend. Daarmee komt de relatief nieuwe vrouwenklasse volgend jaar bij acht van de 23 F1-races in actie. De Nederlandse coureur Beitske Visser, die vorig jaar als tweede eindigde in de raceklasse, is blij dat ze volgend jaar in haar thuisland mag gaan strijden om de overwinning.

De Dutch Grand Prix wordt komend jaar in het weekend van 3 tot 5 september verreden. Het is dan voor het eerst sinds 1985 dat de koningsklasse van de autosport terugkeert naar Nederland. Tijdens het weekend draait het niet louter om de Formule 1. Volgens de organisatie wordt de Dutch Grand Prix een 'racefestival' waar meerdere klassementen in actie komen. Daar is nu dus de W Series aan toegevoegd. Op welk moment in het programma de W Series precies zal gaan rijden, is nog niet bekend.

Beitske Visser is in ieder geval al enthousiast. "Ik had er stiekem op gehoopt dat de W Series voor Zandvoort zou kiezen", zegt ze. "De meeste fans komen natuurlijk vooral voor Max, maar ik hoop dat ze mij ook een beetje supporten. Ik ga zeker voor de winst in 2021 en hoop dat ik met een overwinning een bijdrage lever aan dit Oranjefeest." Ook Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, is enthousiast. "De W Series is het hoogste podium voor vrouwen in de autosport en mag daarom niet ontbreken in ons programma. Geweldig dat onze Nederlandse ster Beitske Visser actief is in deze klasse. Een verrijking voor ons evenement."

De auto's in de W Series zijn vergelijkbaar met die van de Formule 3. Het betreft een Tatuus-Alfa Romeo F3 T-318 met een 1,8-liter viercilinder turbomotor van Alfa Romeo aan boord, die getuned is naar 270 pk door Autotecnica Motori. De auto's wegen slechts 565 kg, dus het is geen geheim dat dat wel vooruit wil. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar 0-100 km/h geschiedt in ongeveer 3 seconden en de auto's halen een topsnelheid van ongeveer 260 km/h, afhankelijk van het circuit.