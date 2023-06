VW-topman: 'Audi niet competitief genoeg'

Audi loopt vooralsnog wat achter op de directe concurrentie op het gebied van elektrisch rijden. Begin dit jaar bleek dat Audi vorig jaar duidelijk minder EV's verkocht dan BMW en dat ook de EV-verkopen van Mercedes-Benz harder groeiden. Dat heeft onder meer te maken met het aanbod. Mercedes-Benz en BMW hebben bijvoorbeeld al een elektrische toplimo (EQS, i7) en ook in het traditionele E-segment zijn ze er (BMW bijna) bij met respectievelijk de EQE en i5. Ondertussen is het bij Audi nog wachten op de elektrische A8 en A6.

"We hebben de progressieve leidersrol niet voldoende beschermd tegen de concurrentie," zo concludeert Volkswagen Group-topman Oliver Blume dan ook tijdens de aandeelhoudersdag. Vooral de positie in China is volgens hem pijnlijk: "De voetafdruk van de groep is momenteel sterk afhankelijk van China en met name het aanbod elektrische auto's is niet competitief genoeg." Een belangrijke oorzaak voor de achterstand is volgens Blume dat er problemen opgetreden zijn in de ontwikkeling van nieuwe EV's. "We zijn tegen flinke softwareproblemen aangelopen die de lancering van interessante elektrische producten hebben vertraagd," citeert Autonews.

Maar, er zit verbetering aan te komen. Blume benadrukt dat er veel verwacht wordt van de auto's die in het vat zitten, zoals de Q6 e-tron die volgend jaar op de markt komt en natuurlijk ook de elektrische A6. Blume vindt dat voortaan de ontwikkeling van nieuwe EV's wel sneller moet gaan, dus daar ligt een duidelijke taak voor het merk en zijn topman, Markus Duesmann. Ook verwacht de Volkswagen Group-CEO veel van elektrische RS-modellen. "We plannen een high performance elektrische modellenreeks. De RS-franchise is heel aantrekkelijk vanuit klant- en financieel perspectief." De eerst volgende elektrische RS wordt waarschijnlijk de RS-versie van de Q6 e-tron. Nu is het alleen nog de vraag waar de elektrische A8 blijft... Over een mogelijke opvolger van Project Artemis zwijgt Blume in alle talen en dus lijkt er voorlopig nog geen elektrische toplimousine aan te komen.