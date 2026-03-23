Vernieuwde Audi Q4 e-tron is nauwelijks van het origineel te onderscheiden

'Zoek de verschillen' voor gevorderden

Spyshots Audi Q4 e-tron
Lars Krijgsman
Audi lijkt de kunst van het uiterst minimaal bijwerken van het uiterlijk van een auto tot een kunst te verheffen. Alleen de echte Audi-kenner zal de vernieuwde Audi Q4 e-tron van het origineel kunnen onderscheiden.

De Audi Q4 e-tron is de enige elektrische Audi die op het MEB-platform troont dat je onder de Volkswagens ID3, ID4, ID5 en ID7 aantreft. Ook Skoda en Cupra gebruiken het modulaire EV-platform. De Q4 e-tron stamt uit 2021 en is de afgelopen vijf jaar vanbuiten nooit noemenswaardig vernieuwd. Zowel de Audi Q4 e-tron als Q4 Sportback e-tron krijgt spoedig een facelift, maar het uitblijven van uiterlijke wijzigingen wordt nauwelijks gecompenseerd.

Op een serie nieuwe spionagefoto's zien we de vernieuwde Audi Q4 e-tron vanuit alle hoeken. De koplampen behouden hun vorm. Het feit dat de hoeken van de koplampen zijn afgepakt, wekt de suggestie dat de led-lichtsignatuur wordt aangepast. Wat we er al wel van zien, is in ieder geval niet nieuw. Wat er wel verandert: de onderzijde van de bumper, het gaaswerk onderin de bumper en de vorm van de dichte lamellen die voor Audi-grille moeten doorgaan. De diffuser aan de achterzijde is anders van vorm en ongetwijfeld voert Audi een kleine aanpassing door op de lichtsignatuur van de achterlichten. Reken verder op een setje nieuwe lichtmetalen wielen.

De Audi Q4 e-tron was wat fysieke knoppen betreft al niet slecht bedeeld en we verwachten niet dat Audi de druktoetsen plotseling vervangt door aanraakgevoelige exemplaren. Net als recent de Skoda Enyaq, krijgt ook de Q4 e-tron met de mildste motorisering straks waarschijnlijk LFP-accu's. Later meer!

Lees ook

Op Zoek Naar
Audi Q4 als occasion

Eigenlijk bizar dat je zo veel auto koopt voor €25.000: dikke, Duitse elektrische SUV's

Nieuws
Audi Q4 spyshots facelift

Audi Q4 e-tron facelift: nu met maximale ruimte

Nieuws
Audi Q4 45 e-tron S edition Competition

Audi Q4 e-tron 45 e-tron als zwartere S Edition Competition

Nieuws
Audi Q4 e-tron spionagebeelden

Gefacelifte Audi Q4 e-tron mag zijn koplampen houden

Nieuws
Audi Q4 40 e-tron

Audi Q4 e-tron €5.000 goedkoper dankzij nieuwe instapper

Gerelateerde forum topics

