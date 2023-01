Audi na 2022 onder grote druk van Mercedes-Benz en BMW

De prestatiedruk voor Audi is in 2023 bijzonder hoog. Vooral om zijn twee voornaamste concurrenten bij te kunnen benen, is er werk aan de winkel. Audi maakte net als BMW en Mercedes-Benz zijn resultaten over het afgelopen jaar bekend, maar waar dat bij de concurrentie gepaard gaat met een vooruitzicht op de te introduceren modellen in het nieuwe jaar, blijft het bij Audi wat dat betreft relatief stil. Dat terwijl de totale verkopen van het merk uit Ingolstadt toch al achterblijven.

'Audi leverde in 2022 meer dan 100.000 elektrische auto's': kopt Audi trots over zijn resultaten in 2022. Het merk leverde vorig jaar wereldwijd 118.196 volledig elektrische auto's af en dat is 42 procent meer dan in 2021. Het totale aantal leveringen kwam uit op 1,61 miljoen. Zet je die waarde af tegen die van voornaamste concurrenten BMW en Mercedes-Benz, dan blijft Audi wat achter. Zij wisten respectievelijk 2,1 en 2,04 miljoen auto's te leveren.

Maar: bij de presentatie van de verkoopcijfers focust Audi op de markt voor volledig elektrische auto's. Daar zit immers de groei. Vrijwel alle fabrikanten verkochten in 2022 significant méér EV's dan in het jaar ervoor, terwijl het totale aantal verkopen over het algemeen juist daalde. Vergelijk je de grofweg 118.000 exemplaren van Audi met de +/- 117.000 van Mercedes-Benz en ruim 170.000 van BMW, dan weet je dat BMW momenteel de voorloper is als het aankomt op EV-aantallen, maar dat Audi prima Mercedes weet bij te houden.

EV-tak BMW en Mercedes groeide veel harder

Totdat je de cijfers gaat vergelijken met die over 2021. Zowel Mercedes-Benz als BMW wisten in 2022 hun elektrische auto-verkopen ruimschoots te verdubbelen, terwijl er bij Audi dus 'slechts' sprake is van een plus van 42 procent. De Q4 E-tron deed het (vooral in Europa) weliswaar erg goed, maar kent stevige concurrentie uit eigen concern door onder meer de Volkswagen ID4. Daarbij geldt voor de E-tron GT dat die aardig exclusief is en de E-tron - die vanaf heden verdergaat als Q8 E-tron - is toch alweer een tijdje onder ons. Het resultaat: zo denderend zijn de aantallen niet.

Ondertussen vind je bij BMW en Mercedes-Benz meerdere elektrische modellen in de showrooms die afgelopen jaar geïntroduceerd werden of voor het eerst een heel jaar op de markt waren - neem de i4, iX, EQE en EQS. Ook hebben Mercedes-Benz en BMW voor het nieuwe jaar de beloften al klaarstaan. Mercedes introduceert onder meer een nieuwe E-klasse, BMW brengt de nieuwe 5-serie naar de markt - en dan meteen ook als volledig elektrische i5. En dat terwijl in een van de belangrijkste markten voor de merken (China) de BMW 5-serie en Mercedes E-klasse het momenteel nog een stuk beter doen dan de Audi A6, en dus ook nog eerder vernieuwd worden.

Bij Audi kunnen we weliswaar uitkijken naar een nieuwe A4 en de facelift van de A6, alhoewel het nog niet zeker is of eerstgenoemde daadwerkelijk in 2023 komt. Daarbij komt er zeker geen elektrische variant van of equivalent voor de A6 vóór 2024, terwijl Mercedes-Benz met de EQE en BMW met de i5 dit jaar al een E-segment-EV op het menu hebben staan. De druk op Audi neemt toe.

Ontevredenheid onder dealers

Naar verluidt vinden de dealers van het merk dat er te weinig aanwas van nieuwe modellen is en houdt Oliver Blume, CEO van de Volkswagen Group, de prestaties van Audi voorlopig scherp in de gaten. Op basis van anonieme ingewijden meldt Automotive News ook dat Audi-topman Markus Duesmann voorlopig hard zijn best zal moeten doen om zijn functie te behouden, al geeft Blume hem vooralsnog wel een kans.

Voor 2023 is de verwachting dat de auto-industrie minder last zal hebben van het chiptekort, de logistieke tekorten en de naweeën van de pandemie dan in 2022. Afhankelijk van wat de economie doet, is dit jaar er dus in potentie een waarin de industrie weer wat meer auto's weet te leveren. Voor Audi is het te hopen dat ook hen dat lukt met onder meer de opgefriste Q8 E-tron. Later in 2023 verwachten we de introductie van de Q6 E-tron, die als eerste op het nieuwe met Porsche gedeelde PPE-platform staat en waarschijnlijk pas in 2024 zijn eerste klanten bereikt.

Over 'project Artemis' weten we inmiddels dat het niet doorgaat en dat is jammer voor het hogere elektrische segment, waarin BMW en Mercedes-Benz de i7 en EQS voeren. Auto's die toch meer op de zakelijke kant van de topklasse zijn gericht dan de Audi E-tron GT. Tot slot: de luxemerken van de concerns doen het stuk voor stuk goed. Zowel Bentley (Volkswagen Group), Rolls-Royce (BMW Motorgroup) als Mercedes-Maybach verkochten in 2022 meer auto's dan ooit.