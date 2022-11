Audi's sportiefste elektrische SUV betrapt

Audi heeft diverse nieuwe elektrische auto's in het vat zitten. De fabrikant komt niet alleen met een elektrisch equivalent van de A6, maar ook met een nieuwe elektrische SUV die Q6 e-tron gaat heten. Van die Audi Q6 e-tron komt ook een beresterke sportieve RS. Deze RS Q6 e-tron - of Q6 e-tron RS - kunnen we je nu voor het eerst laten zien.

Samen met Porsche heeft Audi het Premium Platform Electric (PPE) ontwikkeld, een modulaire basis voor relatief hoog in de markt gepositioneerde elektrische auto's. Porsche parkeert onder meer zijn toekomstige elektrische Macan op dat platform en bij Audi komen onder meer de nog te onthullen A6 e-tron, A6 Avant e-tron en Q6 e-tron op die basis te staan. De Q6 e-tron - die ook een sportiever gelijnde Sportback-broer krijgt - is straks ongetwijfeld met een reeks elektrische aandrijflijnen verkrijgbaar. We weten nu dat er eveneens een sportieve topversie komt met de bekende RS-toevoeging.

De komst van het PPE-platform is binnen de Volkswagen Group best 'een dingetje'. De nieuwe modulaire techniek maakt dankzij 800v-technologie onder meer hoge laadsnelheden mogelijk en is geschikt voor achter- en vierwielaandrijvers. Bij de presentatie van de A6 e-tron-studiemodellen gaf Audi aan dat vermogens van 476 pk en 800 Nm totaal geen probleem zijn en het merk hintte in gesprek met AutoWeek al op de komst van nog sterkere RS-varianten. Onlangs gaf Porsche meer informatie vrij over zijn elektrische Macan en sprak onder meer over een uitvoering met een vermogen van 612 pk en 1.000 Nm. Het merk sloot niet uit dat er later zelfs nog krachtigere versies verschijnen. Daarmee weten we in zekere zin ook wat we van de Audi RS Q6 e-tron kunnen verwachten.

Met 612 pk en 1.000 Nm ligt het vermogen van de Audi RS Q6 e-tron al boven dat van bijvoorbeeld de huidige RS6 Avant die 600 pk en 800 Nm uit een 4.0 V8 perst. Reken dankzij de directe vermogensafgifte van de elektrische aandrijflijn van de RS Q6 e-tron in ieder geval op razendsnelle sprinttijden, ondanks het ongetwijfeld zeer hoge wagengewicht. De uit de kluiten gewassen remmen op deze foto's maken duidelijk dat we met een RS te maken hebben.