Audi A6 e-tron: elektrisch A6-alternatief in sporttenue

Audi brengt in 2024 een volledig elektrisch alternatief van de A6 op de markt. Dat model gaat Audi A6 e-tron heten en geheel volgens Audi-traditie komen daar ook enkele extra potente versies van. Op deze foto's zien we daar mogelijk al het eerste bewijsstuk van. Dit zou zomaar de elektrische 'S6 e-tron' of zelfs de 'RS6 e-tron' kunnen zijn!

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Audi met de A6 e-tron Concept een concrete vooruitblik gaf op een elektrisch equivalent van de A6. De Audi A6 e-tron komt niet alleen als sedan, maar ook als Avant. Bij de introductie van de A6 e-tron Concept liet Audi tegenover AutoWeek al ontvallen dat er het speelt met het idee om ook een elektrische RS-versie van de A6 e-tron te ontwikkelen. Op deze spionageplaten zien we de eerste beelden van een sportievere variant van de Audi A6 e-tron, maar of het daadwerkelijk om de RS-versie gaat is nog niet helemaal helder.

Traditiegetrouw introduceert Audi van een nieuw model immers eerst een sportief tussenmaatje. Dat zou betekenen dat de A6 e-tron eerst een potente 'S6 e-tron'-variant krijgt en dat de RS-versie later volgt. Het bumperwerk op dit ingepakte testexemplaar oogt wellicht ook niet heftig genoeg voor een RS-versie, maar dat hoeft niet heel veel te betekenen. De RS e-tron GT oogt immers ook niet veel uitbundiger dan de non-RS-versies van die elektrische Taycan-concurrent. De ogenschijnlijk iets bredere voor- en achterschermen van dit gesnapte prototype wijzen er samen met de achter de wielen zichtbare remmerij met rode klauwen in ieder geval op dit dit niet zomaar een A6 e-tron is.

De Audi A6 e-tron Concept werd met een 476 pk krachtige aandrijflijn en een 100 kWh accupakket voorgesteld. De basisversie van de A6 e-tron zou overigens al in staat moeten zijn om in 7 tellen vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h te bereiken. Met 476 pk is 't model ongetwijfeld nog een stuk rapper. Een mogelijke RS-versie zou zomaar over zo'n 600 elektro-pk's kunnen komen te beschikken. Vooralsnog blijft het even bij speculeren, maar vast lijkt te staan dat er inderdaad sportieve smaken van de A6 e-tron in het vat zitten. Met de A6 e-tron mikt Audi zijn vizier op auto's als de Mercedes-Benz EQE en de nog te ont hullen BMW i5. De BMW i5 komt onder meer als sportieve M60i xDrive, de EQE is er in de sportieve smaken 43 AMG en 53 AMG.