VW Golf R 20 jaar, wat betaal je voor een R32?

Volkswagen viert twintig jaar Golf R met een pretversie van de Golf 8 R, die 333 pk krijgt . De eerste twee generaties van de Golf R hadden de toevoeging R32, wat stond voor de cilinderhoud van het VR6-blok. Zeker de eerste variant is schaars, het zoeken naar een nette Golf IV R32 lijkt op het zoeken naar de bekende naald in de hooiberg. Een Golf V R32 vind je wat makkelijker, daarvan staan er negen te koop in het occasionaanbod op onze site.

In de zomer van 2002 stelde Volkswagen de eerste Golf R32 voor. Het uitgangspunt was de Golf IV 2.8 V6 4Motion. Die vierwielaangedreven Golf had de doorontwikkeling van de eerste VR6-motor, die debuteerde in de Golf III. De cilinderinhoud van 2,8 liter bleef, de R in de motoraanduiding verdween overigens, de krachtbron kreeg vier kleppen per cilinder en de topversie had standaard vierwielaandrijving. Dat kon je in de Golf III VR6 ook krijgen, en zo’n Syncro had dan een 2.9 VR6. Maar de tot de zomer van 2002 krachtigste zescilinder-Golf zag er braaf uit. Daarin kwam verandering met de komst van de Golf R32. Het R-label was geboren, en de R32 had een tot 3,2 liter opgeboorde VR6, een aangepast onderstel, uiteraard vierwielaandrijving en een dikker uiterlijk. De R32 was net als de gelijk gemotoriseerde Audi TT 3.2 V6 verkrijgbaar met DSG-transmissie.

Vanaf €25.000

Vind nu nog maar eens een R32 zoals hij twintig jaar geleden werd voorgesteld. Voor een net exemplaar met maximaal 200.000 kilometer op de klok beginnen de prijzen bij ongeveer €25.000. Is de kilometerstand en de staat ‘unverbastelt’ zoals dat zo mooi op Duitse occasionsites vermeld wordt, dan kun je zo maar 10k bij dat bedrag optellen.

Omgebouwd

Wat je wel ziet: 2.8 V6 4Motions die later zijn omgebouwd tot R32, vooral qua looks. Want onder de kap zit nog altijd de 2,8 liter met de standaard 204 pk. Op het eerste gezicht originele Golfs IV R32 met een dikke turbo erop geschroefd kom je ook wel tegen.

V R32 vanaf €15.000

Voor een Volkswagen Golf R32 van de vijfde generatie worden bedragen gevraagd van €15.000 tot €25.000. De tweede R32 kreeg af fabriek 250 pk, een toename van negen paardekrachten. Hij woog met 1.463 kilo elf kilo meer dan de eerste versie, de prestaties zijn vergelijkbaar. De Golf IV R32 met handbak sprint in 6,6 seconden van 0 naar 100 km/h, de V heeft 6,5 nodig. Hij tikt bovendien net wel de 250 km/h aan, de eerste hield het volgens de fabriek bij 247 voor gezien. De dorst werd iets minder, al is met 1 op 9,3 gemiddeld in plaats van 1 op 8,7 de tweede R32 nog altijd een gulzige drinker. Let wel, dit zijn de fabrieksopgaves. Zeker als je vaak het fraaie geluid wil horen en dus flink vaak het gaspedaal intrapt zul je vaak aan de pomp staan.