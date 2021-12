VS: strenge CO2-normen voor tot 2026

Net als in Europa zijn er in de VS jaarlijkse doelen als het gaat om de CO2-uitstoot en dus het verbruik van (personen-)auto’s. Aan de overkant van de oceaan zijn die normen wel wat minder strikt. Dat gold des te meer toen president Trump aan de macht was. Hij draaide eerder door Obama gestelde plannen op dit vlak deels terug. Er was nog steeds sprake van een ‘verplichte’ daling, maar die was heel wat minder rigoureus dan bij Obama’s voorstellen.

Onder Biden worden die plannen echter weer in ere hersteld. Sterker nog, wat de EPA nu invoert is strenger dan ooit. Waar er onder Trump (SAFE-standards) nog sprake was van een beoogde CO2-reductie van 7,4 procent tussen nu en 2026, is dat nu maar liefst 28,3 procent. Dat is nog strenger dan in een eerder Democratisch voorstel, waarin over de gehele periode werd gemikt op 22,8 procent minder.

EPA drukt zich uit in CO2-uitstoot per mijl. Nu, nog onder SAFE, ligt dat op 224 gram per mijl. Voor modeljaar 2026 – dat meestal ingaat in 2025 – wordt dat stapsgewijs teruggebracht naar 161 gram CO2 per mijl. Dit is nagenoeg precies 100 gram per kilometer. Uiteraard kan het gemiddelde net als in Europa worden teruggebracht door meer EV’s te introduceren, waarmee de personenauto’s van de vloot weer wat meer ‘CO2-krediet’ opbouwen. De EPA mikt voor de categorie ‘plug-in electric vehicles’, waaronder ook plug-in hybrides vallen, op een marktaandeel van 17 procent in 2026. Nu ligt dat nog op 7 procent.

Ook 'trucks'

Let wel: het gaat in alle gevallen om een combinatie van personenauto’s en ‘light trucks’, ofwel de pick-ups die in de VS zo mateloos populair zijn. Voor personenauto’s ligt de norm momenteel op 181 gram per mijl, ofwel 112,5 gram per km. Hier wordt gemikt op 132 gram per mijl. Voor trucks ligt deze waarde echter op 261 gram per mijl, ofwel 162 gram per kilometer. Dit moet dalen naar 187 gram. De verhouding tussen personenauto’s en pick-up trucks is op dit moment 44 tegen 56 procent, maar de Amerikaanse regering mikt op het terugdringen van het truck-aandeel tot ‘slechts’ 53 procent gedurende modeljaar 2026.

In Europa hanteren we momenteel een norm van 95 gram per kilometer voor personenauto’s en 147 gram per kilometer voor lichte commerciële voertuigen, die hier meestal bestelbussen zijn. In 2025 moet daar nog eens 15 procent vanaf.