Voor het eerst meer pick-ups dan auto's verkocht in VS

Terwijl record na record sneuvelt vanwege de gevolgen van de coronacrisis, is er in de Verenigde Staten weer een heel bijzonder historisch feit. Daar werden in april voor het eerst in de geschiedenis meer pick-ups dan reguliere auto's verkocht.

Pick-ups zijn razend populair in de Verenigde Staten. Altijd al geweest. Maar zo populair als tegenwoordig, is nog nooit eerder vertoond. De afgelopen jaren waren de pick-ups al flink terrein aan het winnen ten opzichte van reguliere personenauto's in de VS, maar volgens Bloomberg blijkt uit marktcijfers van Autodata Corporation dat er in april voor het eerst meer pick-ups zijn verkocht dan personenauto's. Dat is een historische omwenteling.

Uit de cijfers blijkt dat de pick-ups de eerste plaats hebben bereikt met een marge van zo'n 17.000 exemplaren op personenauto's. Analisten denken volgens Bloomberg dat een deel van het succes te verklaren is door langdurige rentevrije leningen die Amerikaanse merken nu aanbieden om de verkoop nog wat impuls te geven in deze crisistijden. Aangezien het modellenaanbod van de 'Grote Drie' voor een groot deel uit pick-ups bestaat, leidt dat dan al snel tot een groter aandeel verkochte pick-ups.

Ook speelt mogelijk mee dat de oost- en westkust allebei grotendeels in een lockdown zitten, terwijl in het midden van de VS het openbare leven nog minder stilligt. Dat is uitgerekend het deel van het land waar de pick-up met afstand het populairst is. De kans bestaat dan ook dat deze omwenteling niet langdurig standhoudt, maar bijzonder is het desondanks wel.