Alle Fords Mustang Mach-E in Nederland betrokken bij terugroepactie

De Ford Mustang Mach-E is betrokken bij een terugroepactie omdat de elektrische SUV tijdens het rijden uit zou kunnen vallen. Ook in Nederland is de Mustang Mach-E betrokken bij de terugroepactie.

Gisteren schreven we al over een potentieel probleem bij Mustangs Mach-E die tussen 27 mei 2020 en 24 mei 2022 zijn gebouwd in het Mexicaanse Cuautitlan. AutoWeek kan melden dat ook in Nederland exemplaren van de Mustang Mach-E bij de terugroepactie betrokken zijn.

De Nederlandse importeur geeft aan dat het probleem bekend is en dat er een software-update komt die het potentiële euvel verhelpt. De update kan over-the-air (OTA) of bij de dealer geïnstalleerd worden zodra deze beschikbaar is. In totaal gaat het in Nederland om zo'n 4.800 Mustangs Mach-E, zo meldt de importeur. Tot en met mei 2022 zijn in Nederland zo'n 4.500 Mustangs geleverd, wat betekent dat vrijwel alle exemplaren van de Mustang Mach-E een software-update behoeven.

Een hoofdschakelaar van de accu's van de elektrische Ford Mustangs Mach-E kan oververhit raken, met als gevolg dat de SUV weigert te starten of zelfs tijdens het rijden uitvalt. De software-update moet dit gevaar dus volledig wegnemen. Het is nog niet bekend wanneer de update beschikbaar is.