2025 is niet per se een jaar waar Tesla waarschijnlijk positief op terugkijkt, maar de boel lijkt weer wat in de lift te zitten. Dit jaar kreeg Tesla te kampen met behoorlijk mindere verkopen dan verwacht, onder meer vanwege de politieke escapades van topman Elon Musk. Ook is er behoorlijk wat, al dan niet Chinese, concurrentie bijgekomen in de loop der jaren. Carlos Tavares vraagt zich af of Tesla deze tegenwind wel aankan.

Volgens Automotive News ziet Tavares twee grote gevaren; de Chinezen en Musk. "Ik weet niet of Tesla nog bestaat over tien jaar. Het is een innovatieve groep, maar ze zullen verslagen worden door BYD's efficiëntie," aldus Tavares. Het is volgens hem ook de vraag of Musk er nog wel achter staat: "We kunnen niet uitsluiten dat hij (Musk, red.) besluit om de auto-industrie te verlaten om zich te focussen op robots, SpaceX of kunstmatige intelligentie."