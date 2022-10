Voor ieder wat wils in het compacte segment

De voordeligste auto in de top 10 van het compacte segment tot €25.000 is de Toyota Aygo met een vanaf prijs van € 14.335 (fiscale waarde). Het gaat over zakelijke registraties van het afgelopen half jaar.

De voordeligste auto in de top 10 van het compacte segment tot €25.000 is de Toyota Aygo met een vanaf prijs van € 14.335 (fiscale waarde). Het gaat over zakelijke registraties van het afgelopen half jaar. Dit model is inmiddels vervangen door de Aygo X en zullen we ongetwijfeld in volgende editie van de Top 10 terugzien. De auto met het hoogste prijskaartje in deze categorie is de Kia Stonic met een vanaf prijs van € 22.580 (fiscale waarde).

Hoe compleet wil je rijden?

Je koopt dus voor €14.335 de voordeligste versie van de Aygo, de Fun uitvoering. Er zijn negen uitvoeringen waarbij de duurste versie €20.550 moet opbrengen. Hiervoor heb je wel de versie met automaat en het meest uitgebreide pakket als het op veiligheid aankomt. De motorisering blijft in alle gevallen hetzelfde met het 1.0VVT-i blok en 72 pk.

Bij Kia is de goedkoopste versie €22.580 en de duurste versie €32.180. In totaal zijn er elf uitvoeringen mogelijk. Je krijgt de keuze uit de 1.0T-GDI MHEV motor met 100 pk of 120 pk. De Comfortline is de basisuitvoering met zaken als elektrische ramen voor, airbags, de verplichte ADAS en 8” audio display. De duurste versie is de GT-PlusLine DCT17 waar zo ongeveer alles op en aan zit. Een trekhaak of fietsendrager zijn dan nog opties.

Mag het nog iets meer zijn…

Kijkende naar de andere modellen in de Lease Top 10 kun je met de basisuitvoeringen ook prima uit de voeten. Mochten deze toch niet voldoende luxe bieden, dan kan je de meeste uitvoeringen nog upgraden met bijvoorbeeld performance pack met sportieve uitstraling, comfort pack met luxe stoelen, Safety Pack voor meer veiligheid of een speciaal kleurtje. Kortom, voor ieder wat wils.

De VZR Lease Top 10 is samengesteld aan de hand van de zakelijke kentekenregistraties van het afgelopen half jaar.

