Duitse auto’s populair in premium lease segment

Nog nooit eerder stond de lease top 10 zo vol met Duitse auto’s. Maar liefst zeven van de tien plekken zijn bezet door BMW, Mercedes-Benz en Audi. Volvo en Tesla vullen de lijst aan.

Opvallend is dat een aantal modellen die vorige keer nog in de top 10 stonden, zijn verdwenen. Dit zijn hoofdzakelijk EV-modellen die door chiptekorten niet of nauwelijks geleverd kunnen worden.

Goed nieuws op komst?

Ruim anderhalf jaar is het al wachten op voldoende levering van chips en andere noodzakelijke onderdelen. Mercedes-Benz, dat met de C-klasse op #1 staat en met de GLC op #7, is positief en laat Bloomberg afgelopen juni weten dat er bijna geen sprake meer is van chiptekorten. Wel is er een enorme achterstand die ingehaald moet worden en wordt de productie goed in de gaten gehouden.

BMW vult de lease top 10 met maar liefst vier modellen. De 5-serie staat zelfs op #2, gevolgd door de iX3 op #3, de i4 staat op #5. BMW is iets voorzichter als het op de chiptekorten aankomt. De situatie is stabieler dan vorig jaar, maar wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Tesla’s Elon Musk die met de Tesla model Y op #7 staat, is een stuk minder optimistisch en noemt het ontslaan van personeel een optie.

Volvo meldt dat de situatie in leveringsketen fors is verbeterd. Toch is deze fabrikant voorzichtig omdat nog niet alle achterstanden zijn ingelopen.

De verkoopcijfers zullen het de komende periode uitwijzen.

