Dit zijn de kenmerken van een leaseauto-topper

Wat maakt een zakelijke auto tot een verkoophit? Dit is niet terug te herleiden tot een enkel kenmerk. Met een aantal vaste waarden in het afgelopen jaar in de VZR lease-top-10 tussen €25.000 en €50.000 is er wel een rode lijn te herkennen.

Het afgelopen halfjaar staan vaste waardes Peugeot 2008, Skoda Enyaq IV, Volvo XC40, Kia Niro en Ford Focus wederom in de top-10. Wat kenmerkt deze auto’s dat ze zo goed verkopen in de zakelijke markt?

Elektrische vorm van aandrijving

Elk model is te verkrijgen in hybride- en/of EV-variant. Vooral de EV-variant doet het erg goed. Zo staat Skoda bijvoorbeeld met de Enyaq IV op plek twee met 2.035 registraties en zijn er van de 1.880 geregistreerde Kia's Niro maar liefst 1.088 elektrisch. Een EV is uiteraard ook gunstig voor de bijtelling.

Goede rijeigenschappen en gebruiksgemak

Met een zakelijke auto wordt meestal veel kilometers gemaakt en dus is het van belang dat de auto fijn stuurt, goed op het wegdek ligt en betrouwbaar is. Ook het infotainmentsysteem en de connectiviteit worden steeds beter bij de best verkopende auto’s in deze categorie. Een digitale cockpit is meer regel dan uitzondering, een app voor je auto hoort erbij en rij-assistentiesystemen worden steeds uitgebreider.

Ruime achterbak

Aangezien er met een leaseauto ook privé-kilometers worden gemaakt, moet deze gebruiksvriendelijk zijn en vooral een ruime achterbak hebben. Zo heeft de Volvo XC40 (plek 3 met 1.895 registraties) tussen de 413-460 liter en heeft de Ford Focus (plek 5 met 1.676 registraties) in de Wagon-variant maar liefst 608 liter. Ook de eerder genoemde Enyaq IV kan met 585 liter tot het dak toe worden gevuld.

Hoge zit

Een hoge zit is allang niet meer iets voor de oudjes onder ons. Ook de zakelijke rijder ziet er inmiddels de voordelen van in, zoals beter zicht op de weg en gemakkelijk in- en uitstappen. De volledige top-4 bestaat uit SUV-modellen.

Prijs

Uiteraard speelt de prijs ook een rol. Een gunstige prijs-kwaliteitverhouding, passend in het leasebudget, is waarschijnlijk een van de belangrijkste kenmerken.

Dit artikel is gebaseerd op de ontwikkelingen in de VZR lease-top-10.