Dat scheelde niet veel! Bijna was de Giulietta uit het straatbeeld en uit onze gedachten verdwenen. Een stukje geschiedenis, een afgesloten hoofdstuk. Dit keer zou het niet eens de schuld zijn geweest van de roestduivel, van lakse fabrieksmedewerkers of van managementfouten, zoals in het geval van de Alfetta, Alfasud en Arna. Nee, dit keer moeten klassiekerliefhebbers de hand in eigen boezem steken. Zee hebben de Nuova Giulietta namelijk nooit zo liefgehad als bijvoorbeeld de Giulia, Bertone of Spider, of inmiddels ook de 75, omdat hij qua uiterlijk niet voldeed aan het Alfa-ideaal.

Tien jaar geleden voor 5.000 euro, nu 3 keer duurder

Door de collectieve verwaarlozing die daaruit voortvloeide, is menig exemplaar roemloos aan zijn einde gekomen. Eindelijk krijgt de Giulietta nu dan de kans om zich te revancheren en te laten zien dat onder zijn extravagante carrosserie een typische Alfa Romeo schuilgaat. Pakweg tien jaar geleden was de situatie overigens wel anders dan nu. Voor 5.000 euro kocht je al een Giulietta in nette staat, in het klassiekeraanbod op deze site vinden we er een maar die kost bijna het drievoudige. Het exemplaar is een fraaie uit 1980 met nog maar 84.000 kilometer op de klok. En dat is best bijzonder, want de meeste vertegenwoordigers van deze periode uit de Alfa-historie zijn allang van de aardbodem verdwenen.

Techniek uit de hoogtijdagen van Alfa Romeo

De Giulietta 1.6 is volgens kenners een ‘fijnbesnaarde auto’, omdat hij is voorzien van complexe transaxle-techniek en een motor van lichtmetaal met twee bovenliggende nokkenassen die klinkt en draait zoals alleen motoren uit Alfa’s hoogtijdagen dat kunnen. Natuurlijk is het onderhoud van het remsysteem met drie hardyschijven en aan de binnenkant geplaatste remschijven niet goedkoop, maar daar staat tegenover dat deze auto indertijd simpelweg uniek was in de middenklasse. “De techniek was nooit het probleem”, aldus Alfisti die het weten kunnen. Het design van de Giulietta valt echter bij lang niet iedereen in de smaak. De hoge achterkant met spoilerrand lijkt er op het laatste moment tegenaan geplakt te zijn en zorgde bij zijn debuut in 1977 voor veel discussie, over het wigvormige uiterlijk zijn de meningen zelfs vandaag de dag nog verdeeld.

La Linea, de oplopende taille met scherpe lijnen

De traditioneel ingestelde Alfa-liefhebbers – met name de Giulia-bezitters – hebben Alfa de Nuova Giulietta nooit vergeven. Ermanno Cressoni was verantwoordelijk voor het lijnenspel. De directeur van het Centro Stilo Alfa Romeo had de moed om oude tradities los te laten en een nieuwe designtaal voor de komende decennia te ontwikkelen: de combinatie van een oplopende taille met scherpe lijnen – ‘La Linea’ genaamd – was tot in de jaren 90 te vinden op de Alfa’s 75 en 33. Het was dan ook geen toeval dat de jonge ontwerper Chris Bangle bij Cressoni in de leer ging.

De lijn werd voortaan bepaald door de wind

Toen de Volkswagen Jetta II en de Mercedes C-klasse jaren later een vergelijkbare vorm kregen, moet dat voor maestro Cressoni een bevestiging zijn geweest: niet de designers bepalen de vorm, maar de wind. Een sedan met een lage Cw-waarde moest er simpelweg zo uitzien. Helaas was de tijdsgeest de Giulietta niet goed gezind. Aangezien de avant-garde van vroeger is verworden tot de mainstream van vandaag, is er zelfbewustzijn voor nodig om een Nuova Giulietta de liefde te verklaren. Zijn design polariseert en de Alfa voelt behoorlijk blikkerig aan. Daar komt bij dat de kofferbak met een inhoud van 210 liter belachelijk klein is voor een sedan uit de middenklasse.

Verbaasde blikken op klassiekerevents

Maar dat is slechts een kant van het verhaal. Aan de andere kant ontstijgt hij met zijn eigenzinnige karakter de massa van de ‘usual suspects’. Tussen een hele vloot overgerestaureerde Duetto Spiders trekt een puur en sober ogende Giulietta van de eerste serie gegarandeerd de aandacht. Op elke oldtimerbijeenkomst is hij een welkome afwisseling en stof voor discussie. En hij zal voor verbaasde blikken zorgen. Mag die auto hier wel naar binnen? Is dit überhaupt een klassieker?

Futuristisch jaren 70-design

Liefhebbers van het futuristische jaren 70-design zullen met hun neus tegen de standaard getinte ramen gedrukt staan om een blik te werpen op het interieur met de beige Alfatex bekleding, het bruine dashboard met zijn schuine vlakken en het aparte dashboardkastje dat eigenlijk meer een schuifla is. De lange versnellingspook die is gekoppeld aan een hakerige versnellingsbak is eigenlijk het enige aspect dat laat zien dat het interieur van een Alfa ook passie kan uitstralen. De klassieke claxonknop van hout verving Ermanno Cressoni door een lomp stuk plastic dat je hoofd zacht opvangt bij een aanrijding. In theorie, althans… De meters en waarschuwingslampjes propte hij in een soort plastic kist die op het dashboard is gezet, hij heeft overduidelijk alles gedaan om de minimalistische uitstraling zo ver mogelijk door te voeren.

Transaxle maakte de Giulietta ook bijzonder

Alleen kenners van de materie weten een Giulietta 1.6 op waarde te schatten, zij weten dat onder de bijzonder gelijnde carrosserie de fijnbesnaarde techniek van de ingenieuze Alfetta schuilgaat. Alfa paste de transaxle-techniek al in 1972 toe in serieproductie, nog voordat Porsche de 924 met deze techniek introduceerde. Om een betere gewichtsverhouding te bewerkstelligen, werden de versnellingsbak, de koppeling en het differentieel als één unit op de achteras geplaatst.

Ook de 75 gebruikte het platform nog

Aangezien er met hightech echter alleen geld kan worden verdiend als er grote aantallen worden verkocht, bouwde Alfa een complete modelfamilie op basis van de Giulietta 116: in 1974 verscheen de Alfetta GT ten tonele, in 1977 volgde de nieuwe Giulietta en in 1985 stelde Alfa de 75 voor, die eveneens gebruikmaakt van dit platform. De Giulia-opvolger – die onder de Alfetta werd gepositioneerd – kreeg dan ook diverse rollen toebedeeld. Hij moest de diehard Alfa-fans naar de showroom zien te lokken, in de smaak vallen bij gezinshoofden, zowel sportief als praktisch zijn en met vertrouwde techniek als nieuwe auto aan de wereld worden verkocht. Wellicht was dat allemaal toch wat te veel gevraagd.

Van 1300 tot 2.0 turbo

In technisch opzicht had de Giulietta zijn koper veel keuze te bieden, van de 1300 tot de tweeliter turbomotor van de Autodelta. Maar een groot modellenaanbod was er niet. De verleidelijke afgeleiden van de oer-Giulietta – de Spider en Sprint, de Speciale, de Veloce – schitterden hier door afwezigheid. Zo moest de Berlina in zijn eentje een bijna vergeten modelreeks zien te redden. Nu moet de Giulietta zelf gered worden. Help mee, voordat het te laat is.

Dit is de historie van de Nuova Giulietta

In 1977 stelt Alfa Romeo de opvolger van de sinds 1962 geproduceerde Giulia aan de wereld voor. De Nuova Giulietta type 116 is gebaseerd op de bodemplaat van de Alfetta, die in 1972 het levenslicht zag. De nieuwe Alfa heeft een motor met twee bovenliggende nokkenassen, achterwielaandrijving en transaxle-techniek. De viercilinders neemt de Giulietta over van zijn voorganger: de 1,3-liter levert 95 pk, de 1,6-liter is goed voor 106 pk. De dieselversie met tweelitermotor blijft voorbehouden aan de thuismarkt. In 1978 krijgt het model een nieuwe topversie, de Giulietta 1.8 heeft een vermogen van 122 pk. Twee jaar later wordt de 2,0-liter uit de Alfetta leverbaar, die 130 pk in huis heeft. Tevens hebben de stalen bumpers bij de tweede generatie Giulietta het veld geruimd voor plastic exemplaren. In 1983 wordt het topmodel Giulietta Turbodelta voorgesteld, de tweeliter turbomotor levert 170 pk. Tot deelname aan de autosport komt het niet, in plaats van de geplande 500 exemplaren worden er 361 gebouwd. De derde serie kenmerkt zich door grotere bumpers en een nieuw dashboard. In 1984 wordt de laatste fase van het model ingeleid met de speciale versie ‘2.0 Zender Alfa Sport’, waarvan 1.000 exemplaren van de band rollen. In 1985 komt de productie ten einde, de Alfa 75 lost hem af.