In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Renault 11 is nooit echt een dure auto geweest, maar inmiddels is hij op zo'n leeftijd dat een knap exemplaar kennelijk toch een aardige duit moet kosten. We snappen op zich ook wel dat dit exemplaar niet spotgoedkoop is.

Om meteen maar even met de deur in huis te vallen: er wordt €9.995 gevraagd voor deze rode Renault 11 uit 1983. Dat is een prijskaartje dat we niet echt gewend zijn op een 11. Ietwat ambitieus is het misschien ook wel, maar het lijkt ons wel terecht dat deze 11 niet voor een spotprijs te koop is. Op basis van de foto's durven we te concluderen dat het een voor zijn leeftijd nog in leuke staat verkerende auto is. Daarbij komt dat het aanbod 11'jes in ons land absoluut niet overhoudt.

Het gaat hier bovendien om een origineel in Nederland nieuw verkochte 11 die volgens onze gegevens tot 2023 bij zijn eerste baasje is gebleven. De oude stickers her en der op de auto getuigen duidelijk van een auto die in de loop der jaren zo origineel mogelijk is gebleven. Voor een Renault-liefhebber is dit smullen geblazen. Vind nog maar eens een vergelijkbare 11.

Het was indertijd best een moderne verschijning, zo'n 11, zeker naast zijn veel conventioneler gelijnde broer, de 9. Ontwerper Robert Opron had er met de kenmerkende forse achterruit en de bijzondere lichtpartij een herkenbare verschijning van gemaakt. In het interieur oogde de 11 ronduit modern en treffen we de nodige opvallend ronde vormen. Zeg nou eerlijk, zou jij meteen zeggen dat dit interieur bij een auto hoort die in 1981 op de markt kwam? In dit geval is een beetje poetsen wel aan te raden, misschien dat de groezeligheid hier en daar nog enigszins is weg te krijgen. Eén ding is zeker: deze Renault 11 verdient weer iemand die hem jarenlang flink vertroetelt.

