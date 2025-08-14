Voor de Jeep Renegade heeft het laatste uur geslagen

De Jeep Renegade is inmiddels net als de Fiat Panda en de Tesla Model S een van de oudste nieuwe auto's de je in Nederland kunt kopen. De Jeep Renegade werd in maart 2014 gepresenteerd tijdens de Autosalon van Genève en is op dit moment dus ruim elf jaar oud. De Europese versies van de Jeep Renegade lopen in het Italiaanse Melfi van de band. Maar niet lang meer. Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de laatste exemplaren rond het einde van dit jaar er de fabriekspoorten verlaten.

In Melfi werd ook een Fiat-broertje van de Renegade geproduceerd: de 500X. Voor die auto viel het doek vorig jaar al. De Fiat 500X is in zekere zin opgevolgd door de Fiat 600. Die is er met volledig elektrische aandrijflijnen en met benzinemotoren. Ook de Renegade heeft feitelijk al even een opvolger: de Avenger. Ook die is er met volledig elektrische aandrijflijnen en zowel mild-hybride als conventionele benzinemotoren. De Renegade was er aanvankelijk enkel met benzine- en dieselmotoren. Het model heeft door de jaren heen geregeld nieuwe motoren gekregen. Zo verdwenen de diesels, maakten de atmosferische 1.4's en de 1.4 MultiAirs plaats voor geblazen en al dan niet mild-hybride 1.0's, 1.3's en 1.5's en kwamen er zelfs 190 pk en 240 pk sterke plug-in hybride aandrijflijnen naar de het model.

Renegade in Nederland

Sinds de marktintroductie van de Renegade zijn er in Nederland 3.960 exemplaren van geregistreerd. Daarmee is het – geteld vanaf 1983 – na de Compass en de Avenger de best verkochte Jeep in ons land. Dat de jaren voor de Renegade al lang geleden begonnen te tellen, blijkt uit de registratiecijfers. In topjaar 2015 gingen er 672 stuks van op kenteken. In 2021 waren dat er nog maar 311. In de jaren die volgden zou de Renegade niet meer boven de tweehonderd stuks per jaar komen. Vorig jaar gingen nog slechts 141 Renegades op kenteken.

Voorlopig is de Renegade er dus nog even. De cross-over heeft als 130 pk sterke mild-hybride een vanafprijs van €37.995. Voor de plug-in hybride 4xe ben je minimaal €42.995 kwijt.