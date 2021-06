Volvo: 'Verdubbelde actieradius bij volgende lichting EV's'

Volvo gaat dit decennium door de grootste verandering in de geschiedenis van het merk. Het verkoopt namelijk per 2030 geen auto's meer met verbrandingsmotor. Nergens ter wereld meer, dus niet zoals sommige andere merken bijvoorbeeld alleen in Europa. Eerder dit jaar blikte Volvo in dat kader vooruit op de komst van een reeks nieuwe modellen, die volledig elektrisch leverbaar worden. Van een model ónder de XC40 tot aan de XC90: in alle segmenten waarin Volvo zich manifesteert komt er een stekker aan te pas.

Concrete gegevens over de nieuwkomers laten uiteraard nog even op zich wachten, al is wel vrijwel zeker dat Volvo het SEA-platform van moederbedrijf Geely aanwendt voor de compacte EV's en dat het de eigen nieuwe SPA2-basis voor de grotere modellen gebruikt. Daarvan mogen we op technisch gebied veel verwachten, blijkt uit de beloften die het merk nu maakt. "Volvo streeft naar auto's met een meer dan verdubbelde actieradius in vergelijking met de huidige generatie elektrische auto's, een veel snellere laadtijd van de batterijen en lagere kosten voor zowel het bezit als het opladen." Op welke cijfers we dan uitkomen moet nog blijken, maar logischerwijs zit je dan met veel Volvo's rond de 1.000 km volgens de WLTP-cyclus.

Het moet er al met al natuurlijk toe leiden dat elektrische Volvo's als warme broodjes over de toonbank gaan en de verkoopverwachtingen zijn daar ook naar. Volvo zet voor halverwege dit decennium in op een wereldwijde verkoop van 1,2 miljoen auto's op jaarbasis, waarvan de helft elektrisch is aangedreven. Ter vergelijking: Volvo verkocht in recordjaar 2019 wereldwijd nog zo'n 705.000 auto's.