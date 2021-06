Volvo: Giga-accufabriek in 2026 operationeel

Volvo is voornemens om samen met de Zweedse batterijfabrikant Northvolt een gigantische accufabriek in Europa te gaan bouwen. In 2026 moet de aangekondigde batterijfabriek zijn poorten openen.

Volvo zegt samen met de Zweedse accuproducent Northvolt een joint-venture op poten te zetten. Dat samenwerkingsverband, waar beide bedrijven 50 procent van de aandelen en dus touwtjes in handen krijgen, wil volgend jaar een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor accutechniek openen in Zweden. In 2026 moet het samenwerkingsverband in Europa een grote fabriek in werking stellen die accu's gaat bouwen. De beoogde jaarlijkse productiecapaciteit moet zo'n 50 gigawattuur (GWh) groot zijn. Het duurt nog even voordat die fabriek er staat. Volvo kondigt alvast aan dat het vanaf 2024 jaarlijks nog voor 15 GWh aan batterijcellen afneemt van Northvolt.

Volvo zegt met de joint-venture de batterijleveranties veilig te stellen voor gelektrificeerde modellen die voor de Europese markt zijn bestemd. In 2025 moet immers al de helft van alle in Europa verkochte Volvo's volledig elektrisch zijn. De resterende 50 procent zou in ieder geval geëlektrificeerd moeten zijn. Vanaf 2030 wil Volvo alleen nog maar elektrische auto's verkopen. De fabriek moet in 2026 operationeel zijn en 3.000 mensen een arbeidsplaats bieden. Waar de faciliteit komt te staan, is nog niet bekend. Wél zegt Volvo dat de opvolger van de huidige XC60, die alleen een elektrische aandrijflijn krijgt, de eerste Volvo is waarin de nieuwe batterijcellen een plekje krijgen.