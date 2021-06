Nieuwe Volvo XC90 voorbereid op volledig autonoom rijden

De nieuwe Volvo XC90 staat voor volgend jaar op stapel. Hoe het nieuwe vlaggenschip van Volvo er precies uit gaat zien, houden de Zweden nog even onder de pet. Wel laat het alvast wat los over de verregaande autonome mogelijkheden van de top-SUV.

Volvo bevestigt dat de nieuwe XC90 standaard Lidar-technologie en een krachtige computer aan boord krijgt. Met die hardware aan boord, waar Volvo in een eerder stadium al mee experimenteerde, moet het volgens Volvo in een later stadium mogelijk zijn om volledig autonoom te rijden op de snelweg. Dit kan volgens Volvo echter pas 'zodra de veiligheid van het systeem officieel is vastgesteld'. Wat zoveel wil zeggen als: zodra de wetgever autonoom rijden toestaat. De software zal via over-the-air updates steeds verder verbeterd worden. Met de nieuwe hardware en software wil Volvo naast het faciliteren van autonoom rijden ook de veiligheid verder vergroten, waarbij de nadruk ligt op het effectiever ingrijpen van de systemen in noodsituaties.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe rijhulpsystemen werkt Volvo samen met techbedrijven Luminar, Nvidia en Zenseact. Ook moeten de nieuwe veiligheidssystemen volgens Volvo een voordeel op gaan leveren in de verzekeringspremie, omdat het aantal dodelijke ongelukken met Volvo's naar verwachting afneemt. Het is natuurlijk nog maar de vraag of verzekeringsmaatschappijen daar ook in meegaan, maar Volvo zelf levert in de vorm van het 'Care Package' standaard een verzekering bij de auto.

Volgend jaar trekt Volvo het doek van de nieuwe XC90. Verdere details zullen naar verwachting in aanloop naar de onthulling volgen. We weten in ieder geval dat de SUV een belangrijke uitbreiding wordt op het elektrische portfolio van Volvo en op het SPA2-platform komt te staan.