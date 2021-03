Volvo blikt vooruit op meer elektrische auto's

Dat Volvo een volledig elektrisch merk wil zijn in 2030, hangt natuurlijk samen met een forse uitbreiding van het elektrische aanbod ten opzichte van wat het merk nu heeft. Vandaag verwachten we nieuws rond de 40-serie, waarschijnlijk krijgt de XC40 er een volledig elektrische broer naast. Op bovenstaande foto zien we die vermoedelijk in de bovenste rij uiterst links. Dat die auto al 'ingekleurd' is, is waarschijnlijk het teken dat daar als eerste de aandacht op gevestigd wordt. Het is nog wat lastig te zien, maar het lijkt erop dat die auto in ieder geval een wat andere daklijn en achterkant krijgt dan we van de XC40 kennen.

In de middelste rij zien we vermoedelijk de 60-serie. Uiterst links staat in dat geval zo te zien een model met een schuiner aflopende daklijn, mogelijk is dat de 'C60' een wat gestroomlijndere broer van de XC60. In het midden zou dan de XC60 staan, met daarnaast de S60. Allen dus met een elektrische aandrijflijn, waar Volvo naar verwachting het SPA2-platform voor aanspreekt. Tenslotte de rij daaronder. De linker van de twee auto's lijkt de XC90, eveneens op dat SPA2-platform, maar die ernaast is nog wat moeilijker te plaatsen. Vanwege de korte neus en rechthoekige koets lijkt dat haast een MPV-achtige. Hoe dan ook, spannende tijden voor Volvo. Houd de site in de gaten, want we volgen het op de voet.