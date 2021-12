Volvo P1800 (1966) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Volvo P1800 wordt door velen beschouwd als de mooiste Volvo ooit. Daar valt wellicht over te twisten, maar een bijzondere spot is dit hoe dan ook!

Wie aan het klassieke Volvo denkt, denkt ongetwijfeld vooral aan ijzersterke ruime auto's met een no-nonsense design. Elegant is meestal niet de eerste term die naar boven komt, al zou je de Amazon wel als zodanig kunnen omschrijven. Er was echter ook nog een model op basis van die Amazon die je zonder twijfel een heel dikke pluim kunt geven als het aankomt op zijn uiterlijk: de P1800.

Op de drempel van de jaren 60 besloot Volvo nog eens de markt voor sportiever gelijnde auto's te verkennen, nadat het met de uiterst zeldzame P1900 in de jaren 50 daar al eens een klein uitstapje naar maakte. De Zweden grepen de basis van de toen net een paar jaar oude Amazon aan en gaven Pietro Frua (toen werkzaam onder het Italiaanse Ghia) de opdracht om er een coupé op te tekenen. Hierbij kreeg hij hulp van zijn leerling Pelle Peterson en zo was het dus een Italiaans-Zweeds ontwerp dat uiteindelijk het productiestadium haalde. De heren waren erin geslaagd om een opvallende 2+2 neer te zetten, die ondanks zijn veel exotischere vormen dan de Amazon toch nog als Volvo herkenbaar was.

Volvo schoot in de roos met de P1800 en zowel aan deze kant van de oceaan als in de VS vond de auto gretig aftrek. In 1972 werd de 1800-familie uitgebreid met de 1800ES, die de term Shooting Brake terecht mag dragen en die met zijn bijzondere achterruit Volvo later voor het ontwerp van de 480 en C30 zou inspireren. Maar goed, we hebben hier een Reguliere 1800S voor ons, die vanwege zijn kleur direct doet denken aan de P1800 waarmee Roger Moore zich voortbewoog in 'The Saint'. De origineel Nederlandse auto vertoeft bovendien al 21 jaar bij zijn huidige eigenaar. Zo te zien heeft de Volvo een warm nestje, want hij staat er keurig bij.

We danken AutoWeek-forummer Wouter Bregman voor het delen van deze prachtige spot! Overigens heeft de oplettende kijker natuurlijk al gezien dat er voor de Volvo ook nog iets bijzonders staat. Daarover later meer in deze rubriek.