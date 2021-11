Volvo C40 erg populair

De elektrische Volvo C40, simpel gezegd het platgeslagen broertje van de elektrische XC40, is erg populair in Europa. De auto is voor dit jaar al uitverkocht.

Volgens Automotive News Europe stevent Volvo’s fabriek in het Belgische Gent, waar de Volvo C40 evenals de XC40 wordt gemaakt, af op een productie van 6.000 tot 7.000 C40’s in 2021. Aan voorspellingen voor 2022 doet de fabriek niet, maar feit is dat de C40 erg in trek is in Europa. Dat geldt ook voor Nederland, bevestigt de importeur. De productie voor dit jaar was 'erg snel uitverkocht', vernemen we uit Beesd.

Nu is dat op zich ook niet zo verwonderlijk. Die populariteit geldt immers ook al voor de XC40 en de C40 is diens vlotter gelijnde, hippe broertje. Groot verschil is wel dat de C40 er uitsluitend in elektrische vorm is. Dat blijft ook zo. Dat betekent ook dat de auto een groter stempel gaat drukken op de verhoudingen in Volvo’s Belgische fabriek: in 2022 moet 60 procent van de in Gent gebouwde auto’s volledig elektrisch zijn.

Het bestellen van een Volvo C40 kan overigens niet alleen bij de dealer, maar ook gewoon online. Volvo stuurt daar nadrukkelijk op abonnement-constructies voor een vast maandbedrag. Eerder concludeerden we echter ook al dat de C40 relatief gunstig geprijsd is, wat ongetwijfeld bijdraagt aan zijn succes. De C40 is met €57.995 slechts €1.500 duurder dan een XC40 ‘Recharge Twin’ met dezelfde aandrijflijn. Bovendien is de voorlopig enige versie van de C40, de Intro Edition, het best te vergelijken met de XC40 Pro van €60.450. Dan blijkt de hippere, nieuwere (en krappere) C40 dus nota bene goedkoper, waarmee het in zijn categorie een waar koopje wordt.

Overigens leidt de populariteit van dit model niet direct tot een onoverzienbare levertijd: nu bestellen betekent in maart 2022 rijden, meldt Volvo Nederland.