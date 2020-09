Volvo P1800 Cyan is heerlijke Touring Car-restomod

Met de Volvo S60 TC1 werd Cyan Racing in 2017 kampioen in het WTCC. Daarmee was voor het eerst een Volvo de meest succesvolle auto in het wereldwijde kampioenschap. Met dat resultaat nog in hun achterhoofd, zijn de heren en dames van Cyan Racing aan de slag gegaan met een waardig feestnummer. Deze P1800 Cyan is het resultaat. Een P1800 die van top tot teen onder handen is genomen door Cyan Racing.

Om te beginnen heeft men natuurlijk de van de Amazon afkomstige viercilinder uit de neus gehaald en daar een eigentijds Volvo-blok in teruggelepeld. Niet zomaar een blok, maar de in de basis zelfs viercilinder als in de S60 TC1 lag. Die heeft hier echter een groter slagvolume. In het geval van de P1800 is het een 2,0-liter, waar het in de WTCC-kampioen van 2017 een 1,6-liter was. Met net geen 420 pk is de van een turbo voorziene krachtbron ook een klap krachtiger. Volgens Cyan is de turbo zo afgesteld dat er een vrij lineaire opbouw van vermogen is. Dit heeft men gedaan om in ieder geval de karakteristieken van de motor nog enigszins in de buurt te houden van die van het origineel, al veegt deze daar uiteraard de vloer mee aan. Een handgeschakelde vijfbak dirigeert het vermogen via een koolstofvezel aandrijfas naar de 18-inch achterwielen. Die krijgen met heel wat meer te stellen dan voorheen.

Uiteraard kan de nieuwe krachtcentrale niet zomaar z'n werk lekker doen in een verder ongemoeid gelaten P1800, dus men is flink in de weer geweest. De auto werd onder andere uitgebouwd om een bredere spoorbreedte te kunnen creëren, kreeg een titanium rolkooi en nieuwe stabilisatorstangen voor en achter voor extra stijfheid, werd voorzien van een nieuwe ophanging met dubbele wishbones en kreeg voor en achter enorme remschijven met vier zuigers per remklauw. Remmen gebeurt overigens nog steeds zonder dat de auto waar nodig ingrijpt; ABS is niet van de partij. Alles om het lekker puur te houden. Voor het gemak werd ook de gehele carrosserie nieuw opgetrokken uit een combinatie van koolstofvezel en staal. De P1800 Cyan weegt mede daardoor al met al nog maar 990 kilo, bijna 200 kilo minder dan het origineel.

Je kunt wel stellen dat er maar weinig origineel is gebleven aan deze P1800, maar of dat erg is? Een bijzondere creatie is het zeker. Wat de precieze prestatiecijfers van deze bijzondere restomod zijn, laat Cyan Racing nog niet weten. Wel lijkt het erop dat er meerdere exemplaren van gebouwd gaan worden. Prijzen en mogelijke persoonlijke aanpassingen zijn 'op aanvraag', meldt men. Reken er maar op dat je diep in de buidel zult moeten tasten.