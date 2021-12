Volvo en Northvolt sluiten miljardendeal voor accuproductie

Het samenwerkingsverband tussen Volvo en Northvolt is niet geheel nieuw. Afgelopen juni maakten de twee bedrijven het voornemen bekend om een joint venture op te zetten voor de bouw van een accufabriek en het opzetten van een kenniscentrum voor de ontwikkeling van accu's. Die deal is nu dus rond. Volgend jaar gaat het researchcentrum in Göteborg al open, de accufabriek komt in een later stadium. Volvo zegt dat de locatie voor die accufabriek naar verwachting begin 2022 bekend gemaakt wordt. In 2026 moet de fabriek, die goed is voor een maximale productiecapaciteit van 50 GWh, operationeel zijn.

Met de joint venture stelt Volvo de toelevering van accu's veilig voor de nieuwe generatie elektrische modellen van het merk. Vanaf 2030 wil Volvo namelijk alleen nog maar puur elektrische auto's verkopen. Northvolt gaat het merk daarbij dus definitief helpen. Opvallend genoeg is de grootste aandeelhouder van Northvolt Volkswagen, dat tevens werkt aan een accufabriek in samenwerking met de Zweedse accufabrikant. Northvolt is momenteel te kwalificeren als start-up, maar wil deze maand nog beginnen met de productie van accu's in zijn fabriek in het noorden van Zweden. Het vertrouwen van de autofabrikanten in het bedrijf belooft op voorhand in ieder geval veel goeds.