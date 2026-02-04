Volvo lijkt toch niet helemaal klaar met stationwagons

Volvo en stationwagons horen bij elkaar zoals BMW en zescilinders, maar ook bij Volvo zijn ze hard bezig om die historische banden te verbreken. Toch ziet Volvo wel degelijk nog toekomst voor de stationwagon, juist door elektrificatie en door China.

Zeg ‘Volvo’ een menigeen ziet nog altijd een vierkante stationwagon voor zich. Dat is al heel lang niet meer actueel en na het schrappen van de V90 heeft Volvo zelfs nog maar één stationwagon over in het gamma. De rol van de stationwagon is ook bij Volvo vrijwel helemaal overgenomen door SUV’s en cross-overs, niet in de laatste plaats omdat het aantrekkelijk is voor autofabrikanten om één carrosserievorm te ontwikkelen die wereldwijd kan scoren. Dat geldt voor die hoogpotige modellen veel meer dan voor de stationwagon, die traditioneel vooral in Europa een groot aandeel heeft maar ook hier steeds minder aandacht krijgt.

Over en uit dus, althans daar leek het op. Tegenover ‘The Drive’ hint Volvo’s product- en strategiebaas Michael Fleiss wel degelijk naar nieuwe stationwagons. "Zelfs China komt er tegenwoordig mee", zegt Fleiss. Inderdaad staan er daar inmiddels best wat (overwegend elektrische) estates in de prijslijst, van de bescheiden BYD Seal 6 tot de gigantische Stelato S9T. Fleiss merkt ook op dat stationwagons ten opzichte van SUV’s grote voordelen hebben op aerodynamisch vlak, wat juist bij elektrische auto’s erg belangrijk is. Hij constateert bovendien dat er simpelweg veel liefhebbers zijn voor de stationwagonvorm en dat de estate ten opzichte van tien jaar geleden toch weer wat in opkomst is. "Toen was het echt een no-go, nu komt het langzaam weer terug."

Concreter dan dat worden de uitspraken van deze Volvo-productbaas niet, maar een gloednieuwe 'combi' van Volvo lijkt hiermee op termijn toch weer een mogelijkheid. Wel zal de auto ongetwijfeld volledig elektrisch zijn, en uiteraard wat minder vierkant en bonkig dan de Volvo-stationwagons van weleer.

Op de occasionmarkt zijn stationwagons van Volvo uiteraard nog heel lang springlevend. Als we geen andere eisen stellen staan er op AutoWeek.nl al bijna 2.500 Volvo-stationwagons te koop, variërend in bouwjaar van 1966 tot 2026.