De Volvo ES90 verloor samen met de EX90 eind vorig jaar zijn lidar-modules. Daar zat een positieve kant aan: de prijzen daalden iets en de ES90 heeft voortaan geen bult meer boven de voorruit. De Volvo ES90 is nu klaar voor modeljaar 2027 en ook dat blijft niet zonder positieve gevolgen. De Volvo ES90 wordt iets goedkoper en de uitrusting van een aantal uitvoeringen verbeterd. Het slechte nieuws: luchtvering is niet meer standaard op de Ultra-uitvoering en is nu voor zowel de Plus- als Ultra-smaken een optie die €2.250 kost.

In instapuitvoering Core heeft de Volvo ES90 voortaan standaard het Pilot Assist Pack dat voorheen €2.495 kostte. Het Pilot Assist Pack is voortaan ook standaard op de Plus- en Ultra-uitvoeringen en wordt daarbij aangevuld met 360-graden-camera's met 3D View. Het Climate Pack (€795) is voortaan standaard vanaf de Plus-uitvoering. Dat bevat onder meer een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming achterin. Voortaan hebben alle ES90's verlichte knoppen op het stuurwiel en Volvo pompt nieuwe Forest Lake geheten lak naar de spuitcabines.

Hoewel er minder zaken optioneel zijn, valt er toch meer te kiezen. Zo was de Plus-uitvoering er voortaan alleen in combinatie met de Single Motor Extended Range-aandrijflijn. Vanaf nu is deze uitvoering ook beschikbaar voor de Twin Motor en Twin Motor Performance. Volvo breidt zelfs de beschikbaarheid van de Plus - Launch Edition uit. Ook die was er eerder enkel verkrijgbaar in combinatie met de Single Motor Extended Range-aandrijflijn en is er vanaf nu ook voor de Twin Motor en Twin Motor Performance.

De Volvo ES90 profiteert verder van een kleine prijsverlaging. De Volvo ES90 Single Motor Extended Range in Core-uitvoering wordt €500 goedkoper. Dat levert 'm een nieuwe vanafprijs op van €67.995. Een handjevol andere uitvoeringen wordt juist €500 duurder, al krijg je daar dus wel meer uitrusting voor terug. De ES90 Twin Motor is als Plus vanaf €77.995. Daarmee is de ES90 Twin Motor een stuk bereikbaarder. Eerder begon het feest immers bij de duurdere Ultra-uitvoering (€84.495). Dat de ES90 Twin Motor Performance er nu ook als Plus is, levert die topmotorisering een nieuwe vanafprijs op van €83.495 in plaats van €89.995 (Ultra).

Prijzen Volvo ES90 – modeljaar 2027