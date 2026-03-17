Elektrische Volvo ES90: lagere vanafprijs, meer keuze en verbeterde uitrusting

Modeljaar 2027

13
Volvo ES90
Lars Krijgsman
13

Alles wordt duurder, maar dat geldt niet voor de elektrische Volvo ES90. De ES90 gaat modeljaar 2027 met een lagere vanafprijs en verbeterde uitrusting.

De Volvo ES90 verloor samen met de EX90 eind vorig jaar zijn lidar-modules. Daar zat een positieve kant aan: de prijzen daalden iets en de ES90 heeft voortaan geen bult meer boven de voorruit. De Volvo ES90 is nu klaar voor modeljaar 2027 en ook dat blijft niet zonder positieve gevolgen. De Volvo ES90 wordt iets goedkoper en de uitrusting van een aantal uitvoeringen verbeterd. Het slechte nieuws: luchtvering is niet meer standaard op de Ultra-uitvoering en is nu voor zowel de Plus- als Ultra-smaken een optie die €2.250 kost.

In instapuitvoering Core heeft de Volvo ES90 voortaan standaard het Pilot Assist Pack dat voorheen €2.495 kostte. Het Pilot Assist Pack is voortaan ook standaard op de Plus- en Ultra-uitvoeringen en wordt daarbij aangevuld met 360-graden-camera's met 3D View. Het Climate Pack (€795) is voortaan standaard vanaf de Plus-uitvoering. Dat bevat onder meer een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming achterin. Voortaan hebben alle ES90's verlichte knoppen op het stuurwiel en Volvo pompt nieuwe Forest Lake geheten lak naar de spuitcabines.

Volvo ES90

Deze kleur (Forest Lake) is voor de Volvo ES90 nieuw.

Hoewel er minder zaken optioneel zijn, valt er toch meer te kiezen. Zo was de Plus-uitvoering er voortaan alleen in combinatie met de Single Motor Extended Range-aandrijflijn. Vanaf nu is deze uitvoering ook beschikbaar voor de Twin Motor en Twin Motor Performance. Volvo breidt zelfs de beschikbaarheid van de Plus - Launch Edition uit. Ook die was er eerder enkel verkrijgbaar in combinatie met de Single Motor Extended Range-aandrijflijn en is er vanaf nu ook voor de Twin Motor en Twin Motor Performance.

De Volvo ES90 profiteert verder van een kleine prijsverlaging. De Volvo ES90 Single Motor Extended Range in Core-uitvoering wordt €500 goedkoper. Dat levert 'm een nieuwe vanafprijs op van €67.995. Een handjevol andere uitvoeringen wordt juist €500 duurder, al krijg je daar dus wel meer uitrusting voor terug. De ES90 Twin Motor is als Plus vanaf €77.995. Daarmee is de ES90 Twin Motor een stuk bereikbaarder. Eerder begon het feest immers bij de duurdere Ultra-uitvoering (€84.495). Dat de ES90 Twin Motor Performance er nu ook als Plus is, levert die topmotorisering een nieuwe vanafprijs op van €83.495 in plaats van €89.995 (Ultra).

Prijzen Volvo ES90 – modeljaar 2027

MotorAccuActieradiusVermogenAandrijvingUitvoeringVanafprijs
Single Motor Extended Range92 kWh662 kilometer333 pk - 480 NmAchterCore€67.995
Single Motor Extended Range92 kWh662 kilometer333 pk - 480 NmAchterPlus€72.995
Single Motor Extended Range92 kWh662 kilometer333 pk - 480 NmAchterPlus Launch Edition€73.495
Single Motor Extended Range92 kWh662 kilometer333 pk - 480 NmAchterUltra€79.495
Single Motor Extended Range92 kWh662 kilometer333 pk - 480 NmAchterUltra Launch Edition€79.995
Twin Motor106 kWh701 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterPlus€77.995
Twin Motor106 kWh701 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterPlus Launch Edition€78.495
Twin Motor106 kWh701 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterUltra€84.495
Twin Motor106 kWh701 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterUltra Launch Edition€84.995
Twin Motor Performance106 kWh701 kilometer680 pk - 870 Nm Voor en achterPlus€83.495
Twin Motor Performance106 kWh701 kilometer680 pk - 870 Nm Voor en achterPlus Launch Edition€83.995
Twin Motor Performance106 kWh701 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterUltra€89.995
Twin Motor Performance106 kWh701 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterUltra Launch Edition€90.495
