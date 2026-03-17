Volvo stopt in de Verenigde Staten al heel snel met de EX30

De EX30 heeft Volvo in de Verenigde Staten niet gebracht waar het op hoopte. Later dit jaar verdwijnt de Volvo EX30 al van de Amerikaanse markt.

De Volvo EX30 loopt in Nederland niet meer zo hard als hij ooit deed. Toch was het met 482 geregistreerde exemplaren in de eerste twee maanden van dit jaar in Nederland de populairste nieuwe Volvo, al hijgt de XC60 hem in de nek. In de Verenigde Staten is Volvo minder content met de verkoopresultaten van zijn goedkoopste elektrische model. De auto wordt er later dit jaar van de markt gehaald, zo melden Amerikaanse media.

Tegen The Drive zegt Volvo dat het op basis van 'verschuivingen in de markt en financiële factoren' heeft besloten om de Volvo EX30 al na één modeljaar van de markt te halen. Volgens Reuters heeft Volvo vorig jaar in de Verenigde Staten een kleine 5.400 exemplaren van de EX30 verkocht.