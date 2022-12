Volvo hint op goedkopere EX90

De elektrische Volvo EX90 is het nieuwe vlaggenschip van de Zweden en heeft specificaties én een prijskaartje die bij een vlaggenschip horen. Wie liever niet het volle pond betaalt en met minder kan leven, hoeft waarschijnlijk alleen nog maar even geduld te hebben.

Volvo presenteerde vorige maand de veelbelovende EX90, de altijd elektrisch aangedreven nieuwe top-SUV die het stokje van de XC90 over gaat nemen. De Volvo EX90 werd direct in indrukwekkende vorm getoond, met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en zeven zitplaatsen. Met minimaal 408 pk vermogen (517 pk bij de Performance) en een rijbereik van maximaal 590 km zit je er warmpjes bij, alleen is de vanafprijs van €102.495 ook niet bepaald mals. Dat er één of meerdere goedkopere versies aankomen, lag op zich wel in de lijn der verwachting. Nu licht Volvo een tipje van de sluier.

In gesprek met Motortrend laat de topman van de Amerikaanse tak los wat Volvo overweegt voor de EX90. Zo laat hij doorschemeren dat er een vijfzitter in het vat zit en dat ook varianten met één elektromotor mogelijk zijn. Hij bevestigt nog niets, maar het klinkt niet meer dan logisch. Als er inderdaad een Volvo EX90 met een enkele elektromotor verschijnt, dan wordt dat een achterwielaandrijver. Net zoals sinds kort het geval is bij kleine broers XC40 en C40.

Wanneer we dan op die goedkopere Volvo EX90 mogen rekenen? Nou, eerst moeten de gepresenteerde Twin Motor en Twin Motor Performance met drie zitrijen nog in productie gaan. Dat gebeurt in 2023 en dan duurt het waarschijnlijk nog minstens tot laat in het jaar voordat de eerste EX90's bij de dealer staan.