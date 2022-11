Dat is nog eens onverwacht nieuws: de elektrische Volvo XC40 en Volvo C40 krijgen achterwielaandrijving. Bij een EV is dat technisch wat minder ingrijpend dan bij een traditioneel aangedreven auto, die dan zoals de MG ZT ooit allerlei aanpassingen zou moeten ondergaan voor het plaatsen van een cardanas. Toch is het hoogst ongebruikelijk. Zoals we eerder bij de EX90 meemaakten, heeft zo’n aangedreven achteras namelijk wel degelijk gevolgen voor onder meer de wielophanging. Het ziet ernaar uit dat Volvo de benodigde wijzigingen gaat doen. Dan hebben we het niet over verre toekomstmuziek, want de herziene modellen staan nota bene al op de prijslijst.

Grotere accu

Aan de buitenzijde van de C40 en XC40 verandert er niets. De C40 blijft dus het wat vlottere broertje, die dankzij zijn gestroomlijndere koets iets verder komt op een acculading. De XC40 biedt meer ruimte. Beide auto’s maken kennis met een nieuwe aandrijflijn, waarbij de door Volvo ontworpen en gebouwde elektromotor in principe bij de achteras wordt geplaatst. Vierwielaangedreven varianten keren ongetwijfeld eveneens terug, al is daar officieel nog niets over bekend. Tegelijkertijd krijgt ook de accu een update. In plaats van 78 kWh heeft de ‘Extended Range’-versie nu 82 kWh aan boord. 78 kWh is daarmee de bruikbare capaciteit.

De simpelste Single Motor doet het nu met bruto 69 kWh, wat neerkomt op 67 kWh netto. Waar de grotere accu voorheen alleen in de vierwielaandrijver verkrijgbaar was, is er nu ook een ‘Extended Range’ met tweewielaandrijving. Die achterwielaangedreven variant levert met 252 pk iets meer vermogen dan de versie met de kleinere accu, die tot 238 pk komt. De sterkste ‘Twin’ -uitvoering, met twee motoren dus, komt als vanouds tot 408 pk.

Lager verbruik

Het stroomverbruik, traditioneel een pijnpuntje voor deze elektrische modellen, neemt fors af. De WLTP-cyclus belooft voor de XC40 van 17,1 tot 18,2 kWh per 100 km, tegen 19 tot 23 voor het ‘oude’ model. De C40 doet het met 16,5 kWh/100 km nog iets beter. Alle maatregelen samen leveren logischerwijs een fors grotere actieradius op. De achterwielaangedreven XC40 met de grote batterij komt 515 kilometer ver, de zodanig geconfigureerde C40 zelfs tot 534 kilometer. De variant met de ‘kleine’ accu komt nu verder dan zijn grote broertje voorheen: maxinmaal 460 km als XC40 en 477 km als C40. Is de accu eenmaal leeg, dan is hij ook weer sneller vol. De elektrische XC40 en C40 halen aan de snellader nu afhankelijk van de uitvoering 150 tot 200 kW, tegen maximaal 150 voor hun voorgangers.

Prijzen

De onderhuids volledig herziene Volvo’s XC40 en C40 staan zoals gezegd meteen op de prijslijst. Daar zien we een vanafprijs van €47.995 voor de XC40 Recharge Pure Electric met de ‘kleine’ accu, in Core-trim. Ter vergelijking: het ‘oude’ basismodel kostte €44.995. De snelle topversie, met twee motoren dus, is met €58.495 ook iets duurder geworden. Opmerkelijk is hier de toevoeging van de tweewielaangedreven variant met de grote accu. Deze XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range, zoals hij officieel heet, is er vanaf €49.995. Daarmee lijkt het een uitstekende aanbieding, zeker gezien de sterk verbeterde prestaties. De C40 is over de gehele linie €1.500 duurder dan de XC40 en heeft dan standaard een (vast) panoramadak. Metallic lak is op alle uitvoeringen standaard, evenals 19-inch wielen.

Wie nog een XC40 zonder puur elektrische aandrijving wil, moet trouwens snel zijn. Het plug-inhybride aanbod komt in Nederland binnenkort te vervallen, zodat na de C40 ook het vierkantere broertje uitsluitend als volwaardige EV te koop is.

Polestar

De wijzigingen aan de Volvo's doen vermoeden dat er iets soortgelijks voor de Polestar 2 op stapel staat. Die is technisch namelijk identiek aan de elektrische XC40 en C40. Als ook Polestar binnenkort overstapt op achterwielaandrijving, wordt dat wellicht gecombineerd met de facelift die op stapel staat. Officieel is daarover nog niets bekend, maar voor de zekerheid vragen we het na.