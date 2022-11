SPA2-platform Volvo en Polestar in basis achterwielaangedreven

“Momentje, dat hebben we nog niet gecommuniceerd”, zegt Henrik Green, Head of Global Advanced Technology & Sustainability, als we hem in Stockholm naar het karakter van de SPA2-basis vragen. Hij blijkt het te mogen verklappen: in de basis is dit een achterwielaangedreven platform. Daarmee wordt Volvo toegevoegd aan de lange lijst van EV-bouwers die deze configuratie gebruiken.

Sterker nog: achterwielaandrijving is de norm in EV-land. Om begrijpelijke redenen – meer grip, minder aandrijfkrachten in het stuur – verkiezen veel fabrikanten dat bij elektrische auto’s boven voorwielaandrijving. Uitzonderingen zijn Renault en Nissan, plus veel EV’s die nog op een auto met verbrandingsmotoren zijn gebaseerd. Ook Volvo en Polestar werken tot nu toe met een voorwielaangedreven lay-out voor EV’s. De Polestar 2 deelt zijn basis immers met de elektrische versie van de Volvo XC40, die er ook met verbrandingsmotoren is en dus ‘gewoon’ met voorwielaandrijving wordt geleverd.

De vraag is natuurlijk wel wat ‘in de basis achterwielaangedreven’ precies inhoudt bij de Volvo EX90 en Polestar 3, die vooralsnog altijd vierwielaandrijving hebben. Bij traditioneel aangedreven modellen houdt dit in dat de motor in lengterichting wordt geplaatst en er ruimte moet worden gemaakt voor een cardanas. Bij elektrische auto’s speelt dat allemaal geen rol. Vierwielaandrijving betekent hier immers simpelweg dat er op de voor én achteras een elektromotor wordt geplaatst. In theorie kan dan ook de achterste worden weggelaten, waarna alsnog een voorwielaandrijver ontstaat. Green legt echter graag uit dat er wel degelijk een verschil is: “Dat heeft vooral te maken met de wielophanging. Bij achterwielaandrijving komen daar andere krachten op en daar is bij de EX90 dus rekening mee gehouden”. Of er ook daadwerkelijk een tweewielaangedreven versie komt, is niet bekend. Bij toekomstige elektrische Volvo’s met een sedan- of stationwagenvorm ligt dat wellicht meer voor de hand, maar dan weten we in ieder geval welke as zal worden aangedreven. De achteras, net als vroeger bij de 240, 740 en 940.