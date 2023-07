Volvo EX90 – Back to Basics

Volvo EX90 Single Motor Core - € 83.495

De elektrische, zevenzits Volvo EX90 werd in november 2022 gepresenteerd. In de laatste weken bracht Volvo naar buiten dat de vierwielaangedreven Twin Motor gezelschap krijgt van een Single Motor met achterwielaandrijving, maar ook dat het nieuwe vlaggenschip flinke vertraging oploopt. Wie nu bestelt, rijdt op z’n vroegst eind volgend jaar weg in een EX90. Een kleine domper, maar we kunnen al wel vast bekijken wat je krijgt voor de basisprijs.

Voor €83.495 krijg je uiteraard zo’n Single Motor, dus met achterwielaandrijving en 279 pk. Volvo wil graag voorkomen dat een duurdere versie minder ver komt op een volle accu, dus krijgt de Single Motor een iets kleinere accu mee dan een Twin Motor. Met bruto 104 in plaats van 111 kWh en een iets lager verbruik is het verschil in bereik evengoed te verwaarlozen: 580 in plaats van 585 kilometer. Wel lever je flink in op acceleratie – 8,4 in plaats van 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h – en opvallend genoeg ook op aanhangergewicht. De Twin Motor mag 2.200 kg trekken, de Single Mtoor ‘maar’ 1.200. Nog een verschil: de Twin Motor is tegen meerprijs verkrijgbaar met luchtvering, de éénmotorige EX90 niet.

Dan door naar de uitrustingsniveaus. Daarvan zijn er drie: Core, Plus en Ultra. Vandaag draait uiteraard alles om de Core, die €4.500 minder kost dan een Plus. Aan de buitenzijde is het verschil wel te zien, maar alleen voor wie echt goed oplet. Dakrails, onderste bumperdelen en sierlijsten zijn bij de Core niet uitgevoerd in hoogglans zwart, maar in matzwart. Beide auto’s staan op dezelfde 20-inch wielen en iets smaakgevoeligs als privacy glass is in alle gevallen optioneel. Oók op de topversie dus, waarmee we Volvo van harte complimenteren. Op kleurgebied is de knakenrijder snel uitgepraat bij de Volvo-dealer: alleen ‘Vapour Grey’ is standaard. Daar krijg je dan wel helemaal voor niets een mooi kletspraatje bij, want volgens Volvo gaat het om “Een effen metallic effect in neutraal grijs met een mistige ondertoon, geïnspireerd op de kalkstenen huizen in Scandinavië die aan de wind worden blootgesteld.”

Vloermatten

Door naar het interieur. Daar is zowaar wél wat te kiezen, namelijk tussen ‘Charcoal’ (zwart) en ‘’Cardamom Quilted’ (beige). Helemaal gratis! Ten opzichte van duurdere uitvoeringen noteren we minder fraaie sierpanelen, minder uitgebreide sierverlichting, minder fraaie vloermatten (!) en een lendensteun die in twee in plaats van vier richtingen verstelbaar is. Waar het om knalharde uitrusting gaat, zijn nog meer verschillen te bespeuren. Zo blijft de Core achter bij de Plus als het gaat om audio en heeft de instapper geen head-up display.

Toch is ook de simpelste EX90 al heel compleet, wat voor dit geld natuurlijk ook geen verrassing mag zijn. Zo zijn de zeven zitplaatsen die deze auto zo bijzonder maken in EV-land, standaard aanwezig. Datzelfde geldt voor het vaste panoramadak, een enorme lijst met veiligheidssystemen en de Lidar-technologie die naar verluidt de reden is van de vertraging. De klimaatregeling kent standaard vier zones en de mogelijkheid om de auto voor te verwarmen met behulp van een timer. Stoelverwarming is uiteraard present, voorstoelen én achterklep laten zich elektrisch bedienen en met 325 watte en 10 luidsprekers klinkt je dagelijkse podcast heus ook prima. Hoewel de Plus en de Ultimate wel degelijk méér bieden, is een Volvo EX90 Core dus verre van behelpen. Wel even wachten nog …