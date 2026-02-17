Volvo verkoopt in Nederland vrijwel alleen nog plug-in hybride of elektrische modellen. Het stekkeravontuur begon in 2011 met plug-in pionier Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid. Daarvan kwam een piepkleine unieke reeks van 1.000 auto's 'met de oude neus' naar Nederland. Daarvan is dit zilvergrijze exemplaar er een.

Wie nu een showroom van Volvo binnenwandelt, komt daar nog slechts twee modellen tegen die zonder stekker leverbaar zijn: de XC40 en - zo lang het duurt - de V60. Op het Volvo-menu staan verder de plug-in hybride XC60, XC90, de plug-in hybride V60 en de volledig elektrische EX30, EC40, EX40, EX60, EX90 en ES90. Voor de eerste plug-in hybride van Volvo zetten we de tijdmachine op 2011, het jaar waarin de Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid debuteerde. Die is niet alleen interessant omdat het de eerste Volvo met stekker was.

De V60 D6 Plug-in Hybrid had een 2,4-liter vijfcilinder dieselmotor, een 215 pk sterke machine die samenwerkte met een 70 pk sterke elektromotor. Dat leverde de stekkerstationwagon een systeemvermogen op van 285 pk. Hij had verder vierwielaandrijving en dankzij een 11,2-kWh accu een elektrisch bereik van om en nabij de 50 kilometer. De Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid sloeg in Nederland in als een bom. Het Nederlandse fiscale klimaat maakte het destijds mogelijk dat de zakelijke rijder voor de (voor 2014 geleverde) V60 Plug-in Hybrid geen cent bijtelling hoefde te betalen. Op papier stootte de V60 D6 Plug-in Hybrid immers 49 gram CO2 per kilometer uit. Op 13 december 2011 gaf Volvo de Nederlandse prijzen vrij. Enkele dagen later werd duidelijk dat de complete eerste reeks Volvo's V60 Plug-in Hybrid voor 2012 was uitverkocht.

Juist met de eerste reeks Volvo's V60 D6 Plug-in Hybrid is iets opmerkelijks aan de hand. De eerste 1.000 exemplaren die Volvo in Europa leverde waren alle Electric Silver gespoten en hadden nog de neus van de Volvo V60 zoals die in 2010 werd gepresenteerd. Die eerste 1.000 stuks waren V60's van modeljaar 2013. Vanaf modeljaar 2014 zou ook de plug-in hybride V60 het front krijgen van de vernieuwde V60. Uiteindelijk gingen van de Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid in Nederland duizenden exemplaren op kenteken, maar slechts een klein deel daarvan zijn van het prille begin.

Dít exemplaar is zo'n supervroege Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid. Hij kostte nieuw ruim €65.000 en mag nu voor nog geen €5.000 mee naar huis. Daar krijg je een afgeladen Volvo V60 occasion voor, maar ook een met 338.269 kilometer op de teller. Flink wat ervaring dus, maar er staan tweedehands Volvo's V60 D6 Plug-in Hybrid met meer kilometers op de teller te koop, al gaat het dan om modellen met het nieuwe front. Zo komen we onder meer deze gebruikte Volvo V60 tegen met 410.000 kilometer op de teller. Er staan maar liefst nog eens zeven exemplaren te koop die meer hebben gereden dan het zilverkleurige exemplaar dat in dit artikel de hoofdrol speelt. Loop maar eens digitaal een rondje om deze, deze, deze, deze, deze, deze en deze! De V60 D6 Plug-in Hybrid met de laagste kilometerstand kost €14.900 en heeft 199.999 op de teller staan. Zit ook daar niets naar je gading tussen? Geen probleem: er staan maar liefst 55 gebruikte Volvo's V60 D6 Plug-in Hybrid te koop.

Leuk weetje: op het stuurwiel is het productienummer van de V60 te zien. In dit geval parkeer je voor €4.900 nummer 64 van de 1.000 stuks voor de deur. Lekker exclusief dus, al zal vrijwel niemand dat doorhebben.