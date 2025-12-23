Volvo V90 niet meer nieuw te bestellen

Er zijn in de loop der jaren heel wat grote stationwagons van Volvo leverbaar geweest in ons land. De grootsten van hun tijd waren de V90, de laatste V70, de 940/960, de 740/760 en natuurlijk diens voorgangers 240/260 en 145. Heel wat Estates die zich hebben bewezen met een combinatie van luxe en bergen ruimte, Nederland was er dol op. Het houdt nu echter op voor die bloedlijn, want de Volvo V90 is inmiddels niet meer nieuw te bestellen in Nederland. De kleinere Volvo V60, die in de bloedlijn van auto's als de Volvo 850 en eerste twee V70's hoort, is er nog wel.

Er waren in de loop der jaren natuurlijk nog meer Estates van Volvo. Onlangs namen we nog eens alle stationwagons die Volvo ooit heeft voortgebracht onder de loep. Niet geheel zonder reden, want de kans is groot dat ook de V60 vroeg of laat geheel van het toneel verdwijnt en net als de V90 zonder opvolger blijft. Dan houdt het dus écht op voor de stationwagons van Volvo. In de Verenigde Staten is het overigens al zover. Daar wordt komend voorjaar ook de V60 geschrapt en de lokale tak van Volvo zegt dat het daarmee definitief over en uit is. Volgens Volvo USA vraagt de markt tegenwoordig vooral om SUV's in plaats van stationwagons en is het dus een logisch besluit. Hier in Europa lijkt het niet heel anders te gaan lopen.

Voor wie nog een stationwagon van Volvo wil, is er behalve de nog nieuw te bestellen V60 gelukkig ook nog een breed occasionaanbod. Van een €500 kostende Volvo V50 uit 2007 tot een vrijwel fonkelnieuwe V90 voor €81.995, er is nog voor ieder wat wils. En reken maar dat veel van de (vooral oudere) ruime Volvo's hier voorlopig nog niet van de weg zijn.