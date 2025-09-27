Dit zijn de 5 goedkoopste tweedehands hybrides

De helft van alle nieuw verkochte auto’s is uitgerust met een hybride aandrijflijn. Ook op de occasionmarkt zijn hybrides in trek. AutoWeek zet de vijf goedkoopste hybrides van ons occasionplatform voor je op een rijtje.

Toyota Prius €2.250

Ook in dit lijstje loopt de Prius voorop. De stamvader van de hybrides werd in 1997 geïntroduceerd in Japan en kwam en drie jaar later kwam de gefacelifte versie naar Nederland.

Dit grijze exemplaar komt uit 2001 en werd in 2009 geïmporteerd. Op de kilometerteller staat nog net geen twee ton (199.197 km). Zoals het een hybride betaamt is ook deze Japanner erg zuinig. Volgens de fabriek verbruikt de Toyota Prius 5,1 l/100km (1 op 19,6). Een racemonster is het, ondanks de achterspoiler, niet. De Prius levert 72 pk en de elektromotor is goed voor 44 pk. Hiermee rijdt je in 13,4 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 160 km/h.

Noemenswaardig is het feit dat deze Prius in Nederland slechts één eigenaar heeft gehad. Wel heeft het rechterachterportier een kleine beschadiging, maar dat is na meer dan twintig jaar in- en uitstappen niet gek. Verder is de Toyota onder andere uitgerust met automatische klimaatcontrole en over elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. De Prius heeft nog een geldige apk tot 5 juni 2026.

Mocht je geïnteresseerd zijn: deze hybride staat te koop in het Brabantse Zevenbergen. Voor €2.250 is-ie van jou.

Overigens is het niet de enige zacht geprijsde tweedehands Toyota Prius die te koop staat. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar deze exemplaren.

Honda Civic €2.495

Ook de nummer twee van deze lijst komt uit Japan. Het betreft een Honda Civic Sedan uit 2006, die in 2009 naar Nederland werd gehaald. Deze Civic is er een van de achtste modelgeneratie, waartoe ook de buitenaards ogende hatchback behoorde.

Deze donkerblauwe Civic heeft bijna drie ton gelopen (298.254 km). Dat zijn waarschijnlijk zuinige kilometers geweest, de sedan verbruikt volgens de fabrieksopgave 4,6 l/100km (1 op 21,7). Dit exemplaar zit ook goed in de spullen: stoelverwarming, cruisecontrol en airco zitten er allemaal op.

De elektrische- en benzinemotor zijn samen goed voor 95 pk. Daarmee accelereert de Honda in 12,1 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 185 km/h. Een smetje: op de voorbumper zit wat lakschade.

Deze Japanner heeft nog een geldige apk, deze verloopt op 7 juli 2026. De Civic heeft vier eigenaren gehad. Wil jij de vijfde worden? Dan kun je terecht in het Noord-Hollandse Kortenhoef, daar staat de Honda te koop voor nog €2.495.

Dit is zeker niet de enige goedkope hybride Honda Civic, er staan er nog een paar voor minder dan €3.000 op onze website.

Honda Insight €2.950

Weer een Honda, maar dit keer gaat het om de Honda Insight. De Japanse vijfdeurs hatchback was in 2010 toen hij op de markt kwam de voordeligste, door energielabel A was deze erg voordelig voor de zakelijke rijder. Nu, vijftien jaar later, is de aanschafprijs van de occasion ook niet hoog.

Dit zilvergrijze exemplaar rijdt sinds 2010 en heeft in al die jaren maar liefst 406.856 kilometer gelopen. Ook deze Honda is knap zuinig, volgens de fabriek verbruik je 4,4 l/100km (1 op 22,7). Met de 88 pk sterke motor en de cvt versnel je in 12,4 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid van de Insight is 182 km/h. De Insight heeft nog een geldige apk tot 12 maart 2026.

De Honda is uitgerust met airconditioning en climate control, maar verder zijn er weinig bijzondere opties. Ook is er rondom de auto lakschade te vinden. Wel is dit allemaal gebeurd onder dezelfde eigenaar, want ook deze auto heeft nog nooit een andere eigenaar gehad. Wil jij die andere eigenaar worden? De auto staat voor €2.950 te koop in het Gelderse Teuge.

Honda Jazz €3.444

De derde en laatste Honda in deze lijst: de Honda Jazz. De naam ‘Jazz’ wordt al sinds 1982 gebruikt door Honda en ze doen dat nog steeds. Deze zwarte Jazz komt uit 2011 en is er dus eentje van na de facelift. De auto is origineel Nederlands en heeft bijna een half miljoen kilometers gereden (481.274 km). De Jazz verbruikt volgens de fabriek 4,5 l/100 km (1 op 22,2).

De Jazz heeft een vermogen van 88 pk en de elektromotor levert ook permanent 12 pk vermogen. Daarmee gaat de auto in 12,1 seconden naar de 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 175 km/h.

Dit exemplaar is behoorlijk rijk uitgerust, daardoor geniet je onder andere van: climate control, cruisecontrol en automatische verlichting en ruitenwissers. De Jazz heeft zelfs een panoramadak. Ondanks zijn hoge kilometerstand ziet de Honda er nog puik uit.

Geïnteresseerd? De auto staat voor €3.444 te koop in Woerden.

Volvo V60 €4.900

De enige niet-Japanner in deze lijst: de Zweedse Volvo V60 staat op de vijfde plaats. Tevens is het ook de enige plug-in hybride én de enige diesel in dit lijstje. Een beetje een vreemde eend in de bijt.

Deze Volvo komt uit 2013 en heeft 273.109 kilometer op de teller staan. Volgens de fabrieksopgave is de Zweed extreem zuinig. Hij verbruikt dan 1,8 l/100km (1 op 55,6). In de realiteit is dit niet haalbaar. Een blik op de verbruiksmonitoren laat zien dat er ongeveer tussen de 1 op 30 en 1 op 15 wordt gereden met de V60. Dat grote verschil komt doordat niet elke eigenaar zijn V60 even vaak oplaadt. Dat bepaalt namelijk hoeveel kilometer er op elektriciteit wordt gereden.

De Volvo heeft 215 pk en sprint daarmee in 6,1 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 230 km/h. Verder zit de Volvo ook dik in de spullen. Leren en verwarmde stoelen, parkeersensoren en ingebouwde navigatie om maar wat te noemen.

Nu vraag je je misschien af: hoe kan deze auto dan zo goedkoop zijn? Nou, dat komt omdat er een bijgeluid aanwezig is bij de motor.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de Volvo, dan kun je afreizen naar Waalwijk, daar staat-ie te koop voor €4.900.